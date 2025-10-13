Lavori in via San Rocco

L’operazione prevede non solo la nuova asfaltatura della strada, ma anche la sostituzione dei sifoni dei tombini della fognatura.

Da oggi lunedì 13 a mercoledì 15 ottobre via San Rocco sarà chiusa temporaneamente al traffico – con eccezione per autobus e residenti – per consentire importanti lavori di manutenzione e riqualificazione del tratto compreso tra l’intersezione con via Manzoni e piazza San Giorgio.

A comunicarlo è il sindaco Giovanni Cucchetti, che ha diffuso un aggiornamento attraverso i canali social ufficiali, informando la cittadinanza sull’intervento programmato da Città Metropolitana di Milano.

L’operazione prevede non solo la nuova asfaltatura della strada, ma anche la sostituzione dei sifoni dei tombini della fognatura, un intervento necessario per eliminare le cattive esalazioni che si sono manifestate negli ultimi mesi. Contestualmente verranno “messi in quota” i pozzetti, così da garantire una superficie stradale più omogenea e sicura.

I lavori saranno eseguiti da Cap Holding, gestore del servizio idrico integrato, e verranno condotti con il coinvolgimento di più squadre operative in contemporanea: una scelta organizzativa pensata per ridurre al minimo i tempi di intervento e limitare i disagi alla viabilità locale.

Durante i giorni di chiusura, verranno istituiti percorsi alternativi chiaramente indicati con apposita segnaletica. Al termine di questa prima fase, Città Metropolitana comunicherà il calendario relativo alla posa del nuovo asfalto, completando così la riqualificazione di una delle arterie principali del centro storico.

Un intervento atteso, che risponde alle esigenze di manutenzione, sicurezza e decoro urbano segnalate dai cittadini e che rientra in un più ampio programma di attenzione alla viabilità comunale.

«Ringraziamo i residenti per la collaborazione – ha commentato il sindaco Cucchetti – e invitiamo tutti a prestare attenzione alla segnaletica e ai percorsi alternativi. Si tratta di lavori necessari per migliorare la qualità delle nostre strade e il comfort di chi vi abita».

