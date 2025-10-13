meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole sparse 17°
Lun, 13/10/2025 - 10:50

data-top

lunedì 13 ottobre 2025 | ore 11:57

L’Oratorio MdP per San Carlo Acutis

Una scelta che nasce dal desiderio di offrire ai ragazzi delle medie un esempio vicino, capace di parlare alla loro età.
Castano Primo - Dedicazione Oratorio a San Carlo Acutis

L’oratorio di Madonna dei Poveri a Castano Primo ha un nuovo patrono: Carlo Acutis. Una scelta che nasce dal desiderio di offrire ai ragazzi delle medie – i cosiddetti Preado, che da alcuni anni hanno trovato proprio in questo oratorio la loro “casa” – un esempio vicino, capace di parlare alla loro età. “Carlo – spiega don Luca Rago – ha maturato la sua santità proprio in quegli anni, prima di arrivare al liceo. Ci è sembrato un ottimo spunto di provocazione e crescita anche per i nostri amici che si trovano a metà strada nella crescita”. Un adolescente come tanti, appassionato di informatica e sport, ma capace di vivere con intensità l’amicizia con Gesù: in questo Carlo Acutis si presenta come compagno di cammino e modello per le nuove generazioni.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

'Dona la Spesa'
Castano Primo - Dona la Spesa, 11 ottobre 2025, la locandina
In 62 negozi Nova Coop si raccoglieranno beni di prima necessità da donare alle persone e alle famiglie in difficoltà: appuntamento a Castano Primo sabato 11 ottobre.
Shekinah per il Santo Crocifisso
Cultura - Gruppo Shekinah
Il coro, con oltre un centinaio di giovani, si esibirà questa sera intrecciando musica e preghiera in uno stile capace di coinvolgere e toccare il cuore.
“Fatti avanti!”: il nuovo anno oratoriano è un invito
Castano Primo - Festa di inizio anno oratoriano 2025
Negli Oratori, in questi weekend, si fa ‘festa’ per aprire il nuovo anno e “mettersi in gioco”: ecco allora che tra momenti di festa, messe e incontri inizia un nuovo percorso.

Invia nuovo commento