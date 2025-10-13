L’Oratorio MdP per San Carlo Acutis

Una scelta che nasce dal desiderio di offrire ai ragazzi delle medie un esempio vicino, capace di parlare alla loro età.

L’oratorio di Madonna dei Poveri a Castano Primo ha un nuovo patrono: Carlo Acutis. Una scelta che nasce dal desiderio di offrire ai ragazzi delle medie – i cosiddetti Preado, che da alcuni anni hanno trovato proprio in questo oratorio la loro “casa” – un esempio vicino, capace di parlare alla loro età. “Carlo – spiega don Luca Rago – ha maturato la sua santità proprio in quegli anni, prima di arrivare al liceo. Ci è sembrato un ottimo spunto di provocazione e crescita anche per i nostri amici che si trovano a metà strada nella crescita”. Un adolescente come tanti, appassionato di informatica e sport, ma capace di vivere con intensità l’amicizia con Gesù: in questo Carlo Acutis si presenta come compagno di cammino e modello per le nuove generazioni.

