Birdwatching per i bambini

All’Oasi Lipu Bosco Negri un fine settimana tra penne, piume e storie nella natura. Due appuntamenti speciali per avvicinare bambini e famiglie al mondo degli uccelli.

Un fine settimana tutto dedicato ai più giovani amanti della natura. L’Oasi Lipu Bosco Negri di Pavia, con il patrocinio del Parco Lombardo della Valle del Ticino, propone due appuntamenti speciali per avvicinare bambini e famiglie al mondo degli uccelli, imparando a osservare e rispettare l’ambiente che ci circonda.

Sabato 11 ottobre, alle ore 11.00, l’appuntamento è con “Racconti sotto gli alberi – Penne e piume”: una dolce storia d’amicizia tra un gabbiano e un merlo, tratta dal libro Il mio amico Jim, sarà il punto di partenza per scoprire le meraviglie del piumaggio e i tanti colori che la natura regala. Dopo la lettura animata, i piccoli partecipanti (dai 2 ai 5 anni) potranno osservare da vicino le penne raccolte in Oasi, in un laboratorio che stimola curiosità e stupore. L’attività è realizzata in collaborazione con la libreria per bambini La Civetta Azzurra (donazione minima di 5 euro, gratuita per i soci Lipu).

Domenica 12 ottobre, dalle 15.00 alle 17.00, spazio invece all’avventura con “Occhio alla penna”, una caccia al tesoro dedicata a famiglie e bambini dai 6 anni in su. Mappa alla mano, i partecipanti esploreranno i sentieri del bosco alla ricerca di penne misteriose, cercando di scoprire a quali uccelli appartengono. Per tutti i piccoli esploratori, al termine, un simpatico premio.

Due giornate che uniscono gioco, scoperta e sensibilizzazione, per far crescere nei più piccoli il rispetto e l’amore verso la biodiversità.

Un modo divertente e coinvolgente per scoprire la natura… con il naso all’insù!

📞 Info e prenotazioni: 0382 569402 – oasi [dot] bosconegri [at] lipu [dot] it

