Al via i “Dialoghi al Crepuscolo”

Un'iniziativa nata con l’obiettivo di far conoscere la figura delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e dei Guardia Parco, promuovendo comportamenti sostenibili.

Una serata dedicata all’ascolto, al confronto e alla conoscenza del nostro patrimonio naturale. Si è svolto martedì sera a Vergiate il primo appuntamento del progetto “Dialoghi al Crepuscolo”, iniziativa nata con l’obiettivo di far conoscere la figura delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e dei Guardia Parco, promuovendo comportamenti sostenibili e una maggiore consapevolezza delle norme di tutela ambientale.

L’incontro, che ha inaugurato un ciclo di tre serate (le prossime in programma il 14 e 21 ottobre dalle 20.30 alle 22.30), ha visto la partecipazione dell’Assessore all’Ambiente Gentile e del Presidente del Parco del Ticino, Ismaele Rognoni, insieme a numerosi cittadini interessati ad approfondire il ruolo delle istituzioni ambientali e dei volontari impegnati quotidianamente nella salvaguardia del territorio.

«È con piacere che rinnoviamo gli appuntamenti informativi sul nostro meraviglioso territorio – ha commentato il presidente Rognoni – atti a divulgare il servizio che quotidianamente viene svolto dalle nostre Guardie Ecologiche Volontarie e dai Guardia Parco: persone che per professione o per amore della propria comunità si mettono al servizio dei cittadini nel controllo del territorio, nella tutela dell'ambiente e nella salvaguardia degli animali che popolano i nostri boschi. Sono molto contento che le richieste di questi incontri siano arrivate proprio dalle Amministrazioni Comunali, rimarcando la perfetta sinergia che scorre fra di noi».

Il progetto “Dialoghi al Crepuscolo” è frutto dell’impegno dei volontari del distaccamento di Parasacco, in collaborazione con la responsabile GEV Alessia Spada, e rappresenta un’occasione concreta per avvicinare la popolazione alle realtà che ogni giorno operano, spesso in silenzio, per la protezione e la valorizzazione del Parco.

Tra i temi affrontati: la tutela della biodiversità, la corretta fruizione delle aree naturali, il rispetto delle norme di comportamento e l’importanza di una cittadinanza attiva nella difesa dell’ambiente. Un’iniziativa che unisce istituzioni, volontari e cittadini in un unico obiettivo: custodire insieme la bellezza e la salute del nostro territorio.

