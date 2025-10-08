Quasi un milione di euro per il nuovo volto del Municipio di Robecchetto

Il contributo permetterà di avviare un intervento complessivo da oltre 942mila euro, che prevede il rifacimento della copertura, la riqualificazione delle facciate e la sostituzione dei serramenti dell’edificio di piazza Libertà.

Robecchetto con Induno potrà presto contare su un Palazzo municipale completamente rinnovato. Regione Lombardia ha infatti assegnato al Comune un finanziamento di 909.782 euro nell’ambito del bando “Recap”, dedicato alla riqualificazione e all’efficientamento energetico degli edifici pubblici.

Il contributo permetterà di avviare un intervento complessivo da oltre 942mila euro, che prevede il rifacimento della copertura, la riqualificazione delle facciate e la sostituzione dei serramenti dell’edificio di piazza Libertà. Obiettivo: migliorare le prestazioni energetiche del palazzo comunale e al tempo stesso valorizzarne l’aspetto architettonico.

La candidatura al bando regionale risaliva al dicembre 2023 e, pur essendo stata giudicata ammissibile, non era inizialmente rientrata tra i progetti finanziati per esaurimento delle risorse. La svolta è arrivata lo scorso 22 settembre, quando la Giunta regionale ha deliberato un incremento della dotazione economica del bando, consentendo così di finanziare tutte le proposte in graduatoria, compresa quella di Robecchetto.

«Siamo grati a Regione Lombardia per l’erogazione di questo ulteriore contributo da quasi un milione di euro – commenta il sindaco Valentina Cognetta – che ci consentirà di effettuare un importante intervento di riqualificazione del palazzo municipale. È la testimonianza concreta di quanto l’Amministrazione regionale abbia a cuore le esigenze delle nostre comunità, consentendo la realizzazione di progetti davvero significativi».

Il Comune integrerà il contributo regionale con fondi propri di bilancio, con l’obiettivo di garantire tempi rapidi per l’apertura del cantiere. «L’impegno dell’Amministrazione sarà quello di lavorare per un avvio veloce ed efficiente dei lavori – aggiunge il Sindaco –. Un ringraziamento va agli uffici comunali, che hanno seguito con competenza ogni fase del progetto e che continueranno a farlo fino all’avvio degli interventi».

Un passo importante, dunque, per un edificio simbolo della vita amministrativa e civica di Robecchetto, che presto potrà presentarsi ai cittadini in una veste più moderna, sostenibile e accogliente.

