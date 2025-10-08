In festa per la nuova piazza

La giornata si è aperta con il taglio del nastro della nuova piazza per poi proseguire con gonfiabili, hobbisti, laboratori per bambini, spettacoli di magia e musica.

Una domenica di sole, di sorrisi e di comunità quella vissuta a Malvaglio lo scorso 5 ottobre, in occasione della Festa d’Autunno e dell’inaugurazione della rinnovata piazza Vittorio Emanuele.

L’appuntamento, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con i commercianti locali, ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico, con centinaia di persone che hanno riempito le vie del paese – da via Roma a via Chiesa, fino a via Ronzoni – trasformandole in un grande spazio di incontro e divertimento.

La giornata si è aperta con il taglio del nastro della nuova piazza, alla presenza del sindaco Valentina Cognetta, della Giunta, dell’intera Amministrazione comunale e delle autorità religiose e istituzionali, tra cui il consigliere regionale Christian Garavaglia. Un momento simbolico, che ha voluto celebrare un luogo tornato a essere cuore pulsante della frazione e punto di ritrovo per tutti i cittadini.

Nel corso della festa, gonfiabili, hobbisti, laboratori per bambini, spettacoli di magia e musica hanno animato la giornata, mentre le associazioni locali hanno contribuito a creare un clima di autentica convivialità. Grande successo anche per i punti ristoro curati dai commercianti, che hanno offerto piatti e sapori tipici della stagione.

«Un bellissimo segnale di partecipazione – ha sottolineato il sindaco Cognetta – che conferma quanto la nostra comunità sia viva e pronta a rispondere con entusiasmo alle iniziative promosse per valorizzare il territorio».

Una festa riuscita, resa ancora più speciale da un caldo sole d’ottobre e dall’energia di una comunità che, insieme, ha salutato l’arrivo dell’autunno e l’inizio di una nuova stagione… anche per la sua piazza.

