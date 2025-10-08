Pro Loco Mesero in viaggio nel mondo di Giorgio Armani

Domenica 26 ottobre, la Pro Loco Mesero invita tutti a partecipare a una gita esclusiva all’Armani Silos di Milano, lo spazio museale voluto e ideato dallo stilista Giorgio Armani.

Un pomeriggio tra eleganza, arte e cultura, alla scoperta di uno dei più grandi maestri dello stile italiano.

Un vero e proprio viaggio nell’universo creativo del celebre designer, tra capi iconici, bozzetti, fotografie e installazioni che testimoniano un percorso lungo oltre quarant’anni di carriera.

L’iniziativa, dal titolo “L’anima dello stile”, promette un’esperienza immersiva nel cuore del lusso e della moda, per comprendere come arte e design possano fondersi in un linguaggio senza tempo.

La partenza è prevista alle 13.30 dal parcheggio comunale di via Garibaldi a Mesero, mentre l’arrivo al museo, in via Bergognone 40 a Milano, sarà intorno alle 15.00.

La visita guidata, della durata di circa 60 minuti, prevede un biglietto d’ingresso di 15 euro.

Le prenotazioni sono aperte fino al 12 ottobre contattando Sabrina (333 2612612) o Cecilia (338 6744961).

Un’occasione da non perdere per chi ama la moda, la cultura e l’eccellenza del Made in Italy.

