In Santuario a Mesero arrivano le reliquie dei coniugi Martin

Dal 12 al 26 ottobre preghiera e testimonianze per riflettere sulla santità in famiglia; ospiti padre Antonio Sangalli e don Emanuele Silanos.

A Mesero raddoppia la possibilità di approfondire il tema della santità famigliare: nel Santuario Diocesano della Famiglia dedicato a santa Gianna Beretta Molla, arrivano le reliquie dei santi coniugi Martin (genitori di santa Teresa di Lisieux) e due occasioni di testimonianza.

Dal 12 al 26 ottobre il Santuario di Mesero organizza ‘I santi, segno di speranza’, occasione preziosa per riflettere sul tema della santità e affidarsi nella preghiera a figure come Gianna Beretta Molla e i coniugi Martin, che hanno vissuto la loro vita cristiana nell’ambito della famiglia.

Se Gianna Beretta Molla, medico e madre, è ben conosciuta nel nostro territorio, forse non tutti conoscono le vicende della famiglia Martin. Louis Martin e Marie-Azélie Guérin si sposarono nel 1858 ed ebbero nove figli, di cui solo cinque femmine sopravvissero e divennero tutte religiose: la più famosa è santa Teresa di Lisieux (di Gesù Bambino e del Volto Santo). I coniugi, che in giovinezza erano entrambi orientati alla vita religiosa, hanno lasciato una grande testimonianza di fede e si attenzione all’educazione delle figlie; entrambi lavoratori (orologiaio lui, imprenditrice tessile lei), hanno trasformato la loro casa in una chiesa domestica pur affrontando tante sofferenze e difficoltà quotidiane. Sono stati canonizzati il 18 ottobre 2015 da papa Francesco.

Il programma prevede l’arrivo delle reliquie domenica 12 ottobre alle 17 con la celebrazione della santa Messa alle 17,30; seguirà un aperitivo e un concerto musicale in piazza Europa.

Domenica 19 ottobre il Santuario ospiterà un incontro con padre Antonio Sangalli sul tema della santità in famiglia; il carmelitano è stato postulatore della causa di canonizzazione dei coniugi Martin (seguirà la celebrazione delle 17,30). Domenica 26 ottobre sempre alle 16,30 ci sarà una testimonianza di don Emanuele Silanos, missionario anche in estremo Oriente della Fraternità san Carlo; dopo la messa delle 17,30 si saluteranno le sante reliquie.

Per tutto il periodo indicato in Santuario sarà possibile pregare, personalmente o in gruppi, davanti alle reliquie dei coniugi Martin e di santa Gianna; la chiesa è aperta dalle 7,30 alle 19.

