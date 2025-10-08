meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno 19°
Mer, 08/10/2025 - 12:50

data-top

mercoledì 08 ottobre 2025 | ore 13:03

Castelletto in festa per la Madonna del Rosario

Un momento che intreccia fede, tradizione e voglia di stare insieme, con un programma che coinvolge grandi e piccoli per tutto il fine settimana.
Castelletto - Festa della Madonna del Rosario 2024

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità di Castelletto di Cuggiono: la Festa della Madonna del Rosario, organizzata dalla Parrocchia dei SS. Giacomo e Filippo. Un momento che intreccia fede, tradizione e voglia di stare insieme, con un programma che coinvolge grandi e piccoli per tutto il fine settimana.

La preparazione spirituale entrerà nel vivo da mercoledì 8 ottobre con il Rosario e una proposta di riflessione, per poi proseguire giovedì 9 con la Santa Messa e venerdì 10 con una veglia di preghiera dedicata a Maria.

Sabato 11 ottobre, dalle 19.30, la festa prenderà forma anche nei cortili dell’oratorio, dove sarà attivo il servizio ristoro alla griglia con salamelle, wurstel, crauti e patatine, e non mancherà la vendita delle torte casalinghe. Alle 21.00 spazio poi alla musica dal vivo con l’esibizione del complesso “Nice Question”, per una serata di allegria e comunità.

La giornata di domenica 12 ottobre sarà dedicata alla celebrazione religiosa e ai momenti di incontro. Alle 10.00 la Santa Messa solenne, seguita da un aperitivo in oratorio e dalla consueta vendita di torte. Nel pomeriggio, dalle 14.30, la “Festa in Borgo” porterà nel cortile dell’oratorio animazione per i bambini a cura del gruppo Terra di Fantasia, insieme al ristoro con polenta, dolci e specialità tradizionali.

Alle 20.30 il momento più intenso: la processione con la statua della Madonna del Rosario, che partirà dalla chiesa parrocchiale percorrendo le vie Cornelli, Della Valle, Crocetta e don Ferrario, fino alla Scala di Giacobbe, accompagnata dalla Banda di Cuggiono.

Lunedì 13 ottobre, infine, la celebrazione conclusiva con la Santa Messa e l’Ufficio generale per i defunti della parrocchia alle ore 20.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Un dolce antipasto de “La nobile arte del panettone”
Cuggiono - Anteprima festa dei panettoni, ottobre 2025
Sulla scalinata della Villa Annoni, affacciata sul parco, quattro pasticcerie hanno offerto ai presenti un assaggio delle proprie creazioni.
Urban Nature in Villa Annoni
Cuggiono - Il laghetto di Villa Annoni
La passeggiata sarà guidata dalle Guide Culturali Locali di Cuggiono, che accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle bellezze naturalistiche e storiche del grande parco.
Panettoni... in anteprima!
Cuggiono - Panettoni in Villa, una degustazione 2024
Domenica 5 ottobre, dalle ore 14.30 alle 17.30 sarà possibile incontrare alcuni dei maestri pasticceri che parteciperanno all’evento ufficiale previsto per il 29 e 30 novembre.

Invia nuovo commento