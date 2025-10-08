Castelletto in festa per la Madonna del Rosario

Un momento che intreccia fede, tradizione e voglia di stare insieme, con un programma che coinvolge grandi e piccoli per tutto il fine settimana.

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità di Castelletto di Cuggiono: la Festa della Madonna del Rosario, organizzata dalla Parrocchia dei SS. Giacomo e Filippo. Un momento che intreccia fede, tradizione e voglia di stare insieme, con un programma che coinvolge grandi e piccoli per tutto il fine settimana.

La preparazione spirituale entrerà nel vivo da mercoledì 8 ottobre con il Rosario e una proposta di riflessione, per poi proseguire giovedì 9 con la Santa Messa e venerdì 10 con una veglia di preghiera dedicata a Maria.

Sabato 11 ottobre, dalle 19.30, la festa prenderà forma anche nei cortili dell’oratorio, dove sarà attivo il servizio ristoro alla griglia con salamelle, wurstel, crauti e patatine, e non mancherà la vendita delle torte casalinghe. Alle 21.00 spazio poi alla musica dal vivo con l’esibizione del complesso “Nice Question”, per una serata di allegria e comunità.

La giornata di domenica 12 ottobre sarà dedicata alla celebrazione religiosa e ai momenti di incontro. Alle 10.00 la Santa Messa solenne, seguita da un aperitivo in oratorio e dalla consueta vendita di torte. Nel pomeriggio, dalle 14.30, la “Festa in Borgo” porterà nel cortile dell’oratorio animazione per i bambini a cura del gruppo Terra di Fantasia, insieme al ristoro con polenta, dolci e specialità tradizionali.

Alle 20.30 il momento più intenso: la processione con la statua della Madonna del Rosario, che partirà dalla chiesa parrocchiale percorrendo le vie Cornelli, Della Valle, Crocetta e don Ferrario, fino alla Scala di Giacobbe, accompagnata dalla Banda di Cuggiono.

Lunedì 13 ottobre, infine, la celebrazione conclusiva con la Santa Messa e l’Ufficio generale per i defunti della parrocchia alle ore 20.

