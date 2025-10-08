Comazzi (FI) a Morelli: “Noi stampelle? A Milano leghisti compagni dei centri sociali: ognuno si sceglie gli amici che preferisce”.

Leggo che il sottosegretario Morelli parla di stampelle ma dimentica un piccolo dettaglio: su San Siro la Lega milanese è dalla stessa parte dei Verdi, della sinistra estrema e dei centri sociali. Ognuno, si sa, sceglie gli amici che preferisce" afferma Gianluca Comazzi (Fi), consigliere comunale di Milano e assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia.

“Forza Italia - prosegue - non è la stampella di nessuno: abbiamo scelto lo sviluppo e il lavoro, per dare a Milano una prospettiva concreta di crescita. Chi invece si è accodato ai no ideologici della sinistra ha scelto di bloccare la città e di difendere l’immobilismo".

