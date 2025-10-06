Presente all’evento il campione olimpico e mondiale di canottaggio Antonio Rossi. Al via anche Fabrizio Amicabile dopo la sua Run for SLA. Centinaia di partecipanti sui due percorsi.

E’ stata una domenica illuminata da un bellissimo e tiepido sole di Ottobre quella che ha fatto da sfondo alla 4^ Lions Running, la gara più bella di sempre, evento organizzato da Lions Club Lissone e quest'anno promosso anche da 4 distretti Lions della Lombardia, con il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Monza, Città di Lissone, Reggia di Monza, CONI Lombardia, Confesercenti Milano e Special Olympics Team Lombardia.

Il Parco di Monza si è dunque svegliato tra le note della Fanfara in congedo della Sezione ANB “M.O.V.M. Aurelio Robino” di Legnano, una presenza divenuta ormai una tradizione, che conferisce alla manifestazione un’aura di solennità e trasmette ai più piccoli una nota di patriottismo. La partenza è avvenuta dopo gli ultimi ragguagli da parte del Direttore di Gara, Socio del Lions Club Lissone, Officer Distrettuale Sport e Inclusione, Giorgio Rasini.

Tantissime le iscrizioni dei ritardatari che hanno scelto di prendere parte a questa bella festa iscrivendosi sul posto e contribuendo a raggiungere quella cifra carica di simbolismo di mille partecipanti, un traguardo sempre auspicato dagli organizzatori perché contribuisce ad aumentare i proventi solidali nei confronti delle associazioni ASD Polisportiva Sole e Silvia Tremolada Onlus.

