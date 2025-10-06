meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno
Mar, 07/10/2025 - 07:20

data-top

martedì 07 ottobre 2025 | ore 07:55

"La gara più bella di sempre"

Presente all’evento il campione olimpico e mondiale di canottaggio Antonio Rossi. Al via anche Fabrizio Amicabile dopo la sua Run for SLA. Centinaia di partecipanti sui due percorsi.
Sociale - 4^ Lions running, 2025

E’ stata una domenica illuminata da un bellissimo e tiepido sole di Ottobre quella che ha fatto da sfondo alla 4^ Lions Running, la gara più bella di sempre, evento organizzato da Lions Club Lissone e quest'anno promosso anche da 4 distretti Lions della Lombardia, con il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Monza, Città di Lissone, Reggia di Monza, CONI Lombardia, Confesercenti Milano e Special Olympics Team Lombardia.

Il Parco di Monza si è dunque svegliato tra le note della Fanfara in congedo della Sezione ANB “M.O.V.M. Aurelio Robino” di Legnano, una presenza divenuta ormai una tradizione, che conferisce alla manifestazione un’aura di solennità e trasmette ai più piccoli una nota di patriottismo. La partenza è avvenuta dopo gli ultimi ragguagli da parte del Direttore di Gara, Socio del Lions Club Lissone, Officer Distrettuale Sport e Inclusione, Giorgio Rasini.

Tantissime le iscrizioni dei ritardatari che hanno scelto di prendere parte a questa bella festa iscrivendosi sul posto e contribuendo a raggiungere quella cifra carica di simbolismo di mille partecipanti, un traguardo sempre auspicato dagli organizzatori perché contribuisce ad aumentare i proventi solidali nei confronti delle associazioni ASD Polisportiva Sole e Silvia Tremolada Onlus.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

4^ Lions running
Sociale - 4^ Lions running, la presentazione
Presente all’evento il campione olimpico e mondiale di canottaggio Antonio Rossi. Al via anche Fabrizio Amicabile dopo la sua Run for SLA. Centinaia di partecipanti sui due percorsi da 5 o 10 km nel Parco di Monza.
Meeting Rimini: lunedì intervento di Fontana
Lombardia - Attilio Fontana
Meeting Rimini: il presidente Fontana interviene lunedì 25 agosto a due convegni sulle olimpiadi Milano Cortina 2026.
'La partita dal cuore rosa'
Robecchetto - 'La partita dal cuore rosa'
La location è stata quella del centro sportivo di via Ugo Foscolo. Quattro squadre, pronte alla sfida... Quando la prevenzione “scende in campo”.

Invia nuovo commento