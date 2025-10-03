Dogana: un incontro a Roma

Il Sindaco Fabrizio Allevi e il consigliere regionale Christian Garavaglia in missione nella Capitale per discutere di progetti e sviluppo dell'area.

Un confronto diretto sul presente e sul futuro della dogana di Turbigo. Mercoledì 1 ottobre il Sindaco Fabrizio Allevi si è recato a Roma, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme al Consigliere regionale Christian Garavaglia – già Primo cittadino turbighese – e all’ingegnere Francesco Bellone, Program Manager dei Magazzini Generali Doganali di Turbigo. La delegazione ha incontrato il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo e il Direttore generale dell’Agenzia delle Dogane, Roberto Alesse.

“È stato un momento importante – ha sottolineato il Sindaco – per analizzare e valutare alcune problematiche che interessano la nostra dogana e per cercare insieme soluzioni concrete e azioni da portare avanti”. L’incontro, definito proficuo dai partecipanti, si inserisce in un percorso di attenzione costante alle realtà produttive locali e alle prospettive di sviluppo.

“La volontà – ha aggiunto Allevi – è quella di valorizzare sempre le aziende del territorio, l’indotto economico che generano e i tanti posti di lavoro che garantiscono. La dogana rappresenta una risorsa strategica per Turbigo e per l’intero territorio, ed è fondamentale mantenere un dialogo costruttivo con le istituzioni nazionali per assicurarne continuità e crescita”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!