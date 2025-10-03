meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno 17°
Ven, 03/10/2025 - 16:50

data-top

venerdì 03 ottobre 2025 | ore 17:20

Dogana: un incontro a Roma

Il Sindaco Fabrizio Allevi e il consigliere regionale Christian Garavaglia in missione nella Capitale per discutere di progetti e sviluppo dell'area.
Turbigo - Allevi e Garavaglia a Roma

Un confronto diretto sul presente e sul futuro della dogana di Turbigo. Mercoledì 1 ottobre il Sindaco Fabrizio Allevi si è recato a Roma, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme al Consigliere regionale Christian Garavaglia – già Primo cittadino turbighese – e all’ingegnere Francesco Bellone, Program Manager dei Magazzini Generali Doganali di Turbigo. La delegazione ha incontrato il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo e il Direttore generale dell’Agenzia delle Dogane, Roberto Alesse.

“È stato un momento importante – ha sottolineato il Sindaco – per analizzare e valutare alcune problematiche che interessano la nostra dogana e per cercare insieme soluzioni concrete e azioni da portare avanti”. L’incontro, definito proficuo dai partecipanti, si inserisce in un percorso di attenzione costante alle realtà produttive locali e alle prospettive di sviluppo.

“La volontà – ha aggiunto Allevi – è quella di valorizzare sempre le aziende del territorio, l’indotto economico che generano e i tanti posti di lavoro che garantiscono. La dogana rappresenta una risorsa strategica per Turbigo e per l’intero territorio, ed è fondamentale mantenere un dialogo costruttivo con le istituzioni nazionali per assicurarne continuità e crescita”.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

La fontana e la statua di San Francesco
Turbigo - Piazza San Francesco
Riprendendo le parole del sindaco Fabrizio Allevi “Un momento di rinascita e gratitudine. Un’occasione per riaffermare il valore della bellezza, della storia e della spiritualità che ci legano come comunità”.
“Fumetto & Cinema”: un viaggio tra nuvole parlanti e grande schermo
Turbigo - “Fumetto & Cinema”, locandina 2025
A guidare il pubblico in questo viaggio tra balloon, sceneggiature e sequenze cinematografiche saranno Maurizio Carnago e Gianluca Cormani.
Rifiuti dall'auto: sanzioni e pene più severe
Territorio - Rifiuti dall'auto
Rifiuti gettati dall’auto: sanzioni e pene ancora più severe. “Nel Decreto Legge 116 dell’8 agosto 2025, già in vigore dal 9 agosto, si trovano, infatti, delle modifiche sostanziali a quello che è il Codice della Strada e il Testo Unico dell’Ambiente 2006".

Invia nuovo commento