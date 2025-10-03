Da Castellanza a Perugia per la Marcia della Pace Assisi 2025

In 20 persone per dieci giorni di pedalate per attraversare città e paesi, incontrare associazioni, studenti e amministrazioni locali, condividendo un unico messaggio: “Pace, giustizia e basta guerre”.

Partirà sabato 4 ottobre alle ore 8.15 dal Comune di Castellanza il gruppo di venti ciclisti di Bicipace e del Tavolo “In Cammino per la Pace”, che anche quest’anno hanno scelto di aderire e partecipare alla Marcia della Pace Perugia–Assisi, in programma domenica 12 ottobre 2025.

Un viaggio lungo e carico di significato: dieci giorni di pedalate per attraversare città e paesi, incontrare associazioni, studenti e amministrazioni locali, condividendo un unico messaggio: “Pace, giustizia e basta guerre”. «In un mondo devastato dall’individualismo, dalle guerre e dalle ingiustizie – spiegano gli organizzatori – sentiamo urgente il dovere di reagire con un sogno nuovo di fraternità e giustizia sociale».

Durante il percorso, i ciclisti faranno tappa in luoghi simbolici della memoria, tra cui il Museo dei Fratelli Cervi a Campegine, e stanno definendo la possibilità di brevi incontri anche in alcuni istituti scolastici. Ogni giornata di viaggio sarà raccontata attraverso un diario giornaliero, per permettere a tutti di seguire passo dopo passo l’esperienza e sentirsi parte del cammino.

Il gruppo si unirà poi ai pullman in partenza da Castellanza, Canegrate e Busto Garolfo l’11 ottobre, per raggiungere insieme Perugia e partecipare alla grande Marcia della Pace, che ogni anno richiama decine di migliaia di persone da tutta Italia.

«Da più di quarant’anni Bicipace immagina un mondo diverso e porta avanti il valore della pace come bene comune. Oggi più che mai – con i conflitti che insanguinano il Medio Oriente e mietono vittime innocenti tra bambini, donne e uomini – crediamo che sia necessario alzare la voce e camminare, anzi pedalare, per costruire insieme un futuro di pace».

