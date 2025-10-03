Urban Nature in Villa Annoni

La passeggiata sarà guidata dalle Guide Culturali Locali di Cuggiono, che accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle bellezze naturalistiche e storiche del grande parco.

Una domenica all’insegna della natura e della cultura. È quella che attende Cuggiono il prossimo 5 ottobre, quando i soci WWF locali, con il patrocinio del Comune, proporranno una speciale visita guidata al parco storico di Villa Annoni, uno dei polmoni verdi più preziosi del territorio.

L’iniziativa si inserisce all’interno della campagna nazionale “Urban Nature – Il Festival della Natura in Città”, promossa dal WWF Italia con lo slogan “Vivi la tua città a misura di natura”, che animerà numerose località italiane nel fine settimana del 4 e 5 ottobre.

A Cuggiono, l’appuntamento sarà domenica mattina, con partenza alle ore 9.00 da Piazza XXV Aprile. La passeggiata sarà guidata dalle Guide Culturali Locali di Cuggiono, che accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle bellezze naturalistiche e storiche del grande parco romantico ottocentesco, cuore verde della villa e patrimonio della comunità.

Non si tratterà soltanto di un’escursione nel verde, ma di un’occasione per conoscere meglio la biodiversità urbana, riflettere sul valore degli spazi naturali cittadini e riscoprire il legame tra uomo e ambiente, in linea con gli obiettivi di sensibilizzazione del progetto Urban Nature.

La partecipazione è gratuita ma su prenotazione: per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a guideculturali [at] gmail [dot] com

oppure contattare il numero WhatsApp 348 5063598.

