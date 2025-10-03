meteo-top

Milano si prepara a pedalare: arriva FEELMIBIKE, la Settimana della Bici

Un nuovo appuntamento diffuso che trasformerà la città in un palcoscenico di eventi, pedalate, incontri e attività pensate per tutte le età. La bicicletta diventa così simbolo di socialità, sostenibilità e vita urbana, unendo sport, cultura e comunità.
Milano - Ciclista in città

Dal 7 al 12 ottobre Milano parlerà il linguaggio delle due ruote. Debutta infatti FEELMIBIKE – La Settimana della Bici, un nuovo appuntamento diffuso che trasformerà la città in un palcoscenico di eventi, pedalate, incontri e attività pensate per tutte le età. La bicicletta diventa così simbolo di socialità, sostenibilità e vita urbana, unendo sport, cultura e comunità.

Promossa da Agenzia YES! S.p.A. con il patrocinio di Comune di Milano, Regione Lombardia e Città Metropolitana, la manifestazione gode del supporto della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi nell’ambito del progetto dedicato alla bike economy e di ANCMA – Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori. Al fianco dell’iniziativa anche importanti realtà private, come Banca Mediolanum, 24Bottles e 3Bmeteo.

Il programma è ricco e trasversale: dalle pedalate collettive nei quartieri ai tour culturali tra moda e design, dai workshop sulla bike economy agli eventi inclusivi per bambini e famiglie. Non mancheranno i momenti sportivi come la gara gravel al Boscoincittà, gli incontri all’Upcycle Milano Bike Café con proiezioni e talk, fino alle serate culturali tra Parco Sempione, Darsena e Naviglio Martesana. Un mix che intreccia la Milano creativa, verde e sportiva.

La settimana si chiuderà con un grande Closing Party sostenibile alla Cascina Nascosta: niente plastica monouso, grazie alla collaborazione con 24Bottles, e un invito a vivere la città in maniera più leggera e responsabile.

FEELMIBIKE non è solo un evento, ma un vero invito a guardare Milano da una prospettiva nuova: più sostenibile, condivisa e a misura di comunità. Per sei giorni, la città si muoverà al ritmo delle pedalate, delle idee e delle voci che credono in una mobilità capace di unire persone, generazioni e quartieri.

