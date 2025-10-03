Studenti per la Pace

In concomitanza con la giornata di sciopero generale indetta a livello nazionale, studenti e docenti del liceo di Arconate sono scesi in piazza per manifestare a favore della pace in Palestina.

Arconate ha vissuto questa mattina un momento di forte partecipazione civica e solidarietà internazionale. In concomitanza con la giornata di sciopero generale indetta a livello nazionale, studenti e docenti del liceo di Arconate sono scesi in piazza per manifestare a favore della pace in Palestina.

Un presidio semplice, ma carico di significato: cartelloni colorati, striscioni con scritte che invocavano il cessate il fuoco e la fine delle violenze, interventi dal megafono in cui i ragazzi hanno dato voce alla loro richiesta di un futuro diverso, senza guerre né oppressioni. Accanto a loro, anche alcuni insegnanti hanno scelto di unirsi all’iniziativa, sottolineando l’importanza di educare i giovani non solo allo studio, ma anche all’impegno civile.

Il corteo, partito dal piazzale del liceo, ha attraversato le vie principali del paese, attirando l’attenzione dei cittadini e ricevendo applausi e incoraggiamenti dai passanti. «La scuola è anche questo – hanno spiegato i ragazzi – imparare a prendere posizione e a credere che il cambiamento è possibile».

Quella di oggi è stata dunque una lezione speciale, diversa dalle aule e dai libri: una lezione di cittadinanza attiva, che ha trasformato le strade di Arconate in un luogo di testimonianza per la pace, con lo sguardo rivolto a chi, a migliaia di chilometri di distanza, vive il dramma quotidiano del conflitto.

