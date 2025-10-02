La fiaccolata arconatese

Sabato 20 e domenica 21 settembre Arconate ha vissuto la tradizionale Fiaccolata Votiva, organizzata dall’oratorio, che segna l’inizio della festa oratoriana e del nuovo anno pastorale.

Un rito che si rinnova da oltre sessant’anni e che continua a scaldare i cuori della comunità. Sabato 20 e domenica 21 settembre Arconate ha vissuto la tradizionale Fiaccolata Votiva, organizzata dall’oratorio, che segna l’inizio della festa oratoriana e del nuovo anno pastorale. Un appuntamento che non è solo sport e tradizione, ma soprattutto testimonianza di fede: portare la fiaccola lungo il tragitto significa infatti custodire e condividere la luce del Vangelo. Quest’anno il cammino ha assunto un significato ancora più profondo, legato al tema giubilare “Pellegrini di speranza, Testimoni di misericordia”. La fiaccola è stata accesa all’Eremo di Santa Caterina del Sasso e ha iniziato un lungo percorso che ha toccato luoghi e incontri dal forte valore simbolico. Particolarmente toccante la tappa alla Locanda della Misericordia di Casa don Guanella a Barzà d’Isrpa, un progetto di accoglienza che offre ai giovani in detenzione un’alternativa al carcere. Qui i partecipanti hanno ascoltato la testimonianza di Zef Karaci, che ha raccontato il suo cammino di conversione e di perdono: “Sentirsi amati e perdonati – ha detto – è la chiave per poter a propria volta perdonare e ricominciare”. Dalla Locanda, il gruppo ha proseguito correndo fino all’oratorio di Cedrate a Gallarate, dove la serata si è trasformata in un momento conviviale di giochi e fraternità. La mattina successiva la corsa è ripresa, per coprire gli ultimi chilometri fino ad Arconate. Alle 11 la comunità si è ritrovata per la Santa Messa, seguita dall’accensione del braciere in oratorio, gesto che ha sancito ufficialmente l’avvio della festa. Anche quest’anno la partecipazione è stata significativa: 65 atleti in corsa, ma oltre un centinaio di persone coinvolte tra adulti, collaboratori, ciclisti, autisti e cuochi, per un totale di circa 70 chilometri percorsi dall’Eremo fino ad Arconate. Un’esperienza che unisce fede, sport e comunità, capace di rinnovarsi di anno in anno senza perdere la sua forza. La Fiaccolata ha così acceso non solo la fiamma in oratorio, ma anche quella, più profonda, nel cuore di chi ha preso parte al cammino.

