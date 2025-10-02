meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno 16°
Gio, 02/10/2025 - 18:50

data-top

giovedì 02 ottobre 2025 | ore 19:42

In piazza per Gaza

La CGIL ha proclamato lo sciopero generale per tutta la giornata del 3 ottobre con presidio in Piazza San Magno a partire dalle ore 10.
Legnano - Presidio per Gaza, settembre 2025

L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema. Un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un'azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano ad una vera e propria operazione di genocidio. Un attentato diretto all’incolumità e alla sicurezza di lavoratrici e lavoratori, volontarie e volontari imbarcati. Non è soltanto un crimine contro persone inermi, ma è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali”. Con queste parole la Cgil annuncia, in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza, lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata di venerdì, 3 ottobre, ai sensi dell’art.2, comma 7, della legge n.146/90. Durante lo sciopero generale, fa sapere la Cgil “saranno garantite le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di settore”.

Per questo La CGIL ha proclamato lo sciopero generale per tutta la giornata del 3 ottobre con presidio in Piazza San Magno a partire dalle ore 10.00

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Al Parco Ex ILA due giorni di storia, natura e comunità
Legnano - Iniziative Parco Ex ILA, la locandina
Il Parco Ex ILA, luogo carico di memoria e di futuro, sabato 4 e domenica 5 ottobre ospiterà un doppio appuntamento promosso dalla Consulta Oltresempione.
Luci sulla Palestina
Sociale - Luci sulla Palestina, locandina del 2 ottobre 2025
L’appuntamento è alle 21.00, quando cittadini, operatori sanitari e associazioni porteranno torce elettriche, lampade e lumini per illuminare simbolicamente la notte di Gaza.
A Legnano un musical per sostenere tre progetti di volontariato
Generica - Inizio spettacolo
I fondi raccolti saranno destinati alla cooperativa “La Mano” e alla “Fondazione Bianca Ballabio” di Legnano, oltre che al “Villaggio del Fanciullo di Morosolo” di Varese.

Invia nuovo commento