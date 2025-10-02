Al Parco Ex ILA due giorni di storia, natura e comunità

Il Parco Ex ILA, luogo carico di memoria e di futuro, sabato 4 e domenica 5 ottobre ospiterà un doppio appuntamento promosso dalla Consulta Oltresempione.

Legnano si prepara a vivere un fine settimana speciale al Parco Ex ILA, luogo carico di memoria e di futuro, che sabato 4 e domenica 5 ottobre ospiterà un doppio appuntamento promosso dalla Consulta Oltresempione con il sostegno del Comune e la collaborazione di numerose realtà associative cittadine.

Il programma prende il via sabato sera, 4 ottobre, con la proiezione in anteprima del documentario “Il Sanatorio di Legnano: un’oasi riscoperta”. Presso la Chiesetta Maria Madre dell’Amore, all’interno del parco, saranno proposte due repliche (alle 21 e alle 22) di questo lavoro che racconta la storia del Sanatorio Regina Elena e del parco stesso, nato nel 1924 e oggi tornato a nuova vita grazie ai progetti di recupero. Saranno presenti gli autori – Giorgio DiPalma, Giulia Rossi, Gabriella Oldrini e Pierantonio Agostini – in dialogo con il pubblico, moderati dal presidente della Consulta, Claudio Pio Clemente.

Domenica 5 ottobre, invece, il parco sarà teatro dell’“Onomastico della Terra”, un’intera giornata dedicata all’ambiente, alla socialità e al divertimento. La mattinata si aprirà con l’inaugurazione dei Solarium restaurati, alla presenza del sindaco Lorenzo Radice, seguita da momenti di scambio di semi e talee, dalle attività di pulizia del parco con i volontari del WWF nell’ambito di Urban Nature e da un pranzo comunitario.

Il pomeriggio, dalle 15, sarà pensato per famiglie e bambini, con truccabimbi, giochi scout, danza-movimento terapia a cura di APID, e lo spettacolo di magia e bolle di sapone del Mago Samu.

Un ricco cartellone, reso possibile dall’impegno di tante associazioni locali – dal WWF a PlasticFree, da ANFFAS agli Alpini, passando per scout, volontari e gruppi culturali – coordinate dalla Consulta Oltresempione.

