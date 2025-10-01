Milano si colora di tricolore: alle 13 passano le 'frecce'

Oggi Milano si fermerà per qualche minuto, verso le ore 13, con lo sguardo rivolto verso l’alto: sarà il tricolore, sospeso in aria, a stringere la città in un abbraccio.

Milano si prepara a vivere un appuntamento speciale: oggi il cielo sopra la città sarà attraversato dal volo delle Frecce Tricolori, che lasceranno dietro di sé le celebri scie di fumo verde, bianco e rosso. Un momento attesissimo, che colorerà piazza Duomo e le vie del centro in un abbraccio simbolico e suggestivo.

Il sorvolo rientra nel programma di celebrazioni per i 100 anni dell’Aeronautica Militare, che in queste settimane sta toccando le principali città italiane. Milano, cuore pulsante della vita civile ed economica, diventerà così teatro di un evento che unirà spettacolo e memoria, con lo sguardo rivolto al cielo e il cuore colmo d’orgoglio nazionale.

In piazza Duomo sarà anche allestito uno stand informativo dell’Aeronautica Militare, occasione per conoscere più da vicino storia e attività della pattuglia acrobatica italiana.

Le Frecce Tricolori non offriranno solo uno spettacolo straordinario, ma anche un richiamo simbolico al valore delle istituzioni e alla professionalità dei nostri piloti. Oggi Milano si fermerà per qualche minuto, con lo sguardo rivolto verso l’alto: sarà il tricolore, sospeso in aria, a stringere la città in un abbraccio che resterà nel cuore di chi ci sarà.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!