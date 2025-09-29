Da Ghiffa per la fiaccolata

Si è partiti dal Monastero di Ghiffa incontrando la giovane cuggionese Suor Emanuela Maria (Chiara Carnago) per poi correre, passandosi la fiaccola di mano in mano, fino a Cuggiono.

“Voi siete la Luce del mondo”... Con questa frase e con tanta voglia di stare insieme adolescenti e 18/19enni dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono hanno vissuto una splendida esperienza di fede e amicizia: la fiaccolata. Si è partiti dal Monastero di Ghiffa incontrando la giovane cuggionese Suor Emanuela Maria (Chiara Carnago) per poi correre, passandosi la fiaccola di mano in mano, fino a Cuggiono. Dopo un lungo giro del paese l’arrivo ‘trionfale’ in Oratorio dove, ad aspettarli, c’erano tanti bambini e famiglie che hanno vissuto una bellissima serata di festa tra buon cibo, musica, giochi e risate. Per ripensare all’estate vissuta e immaginare già questo nuovo inizio di anno oratoriano.

