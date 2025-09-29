Il Coro Anemone di Ispra vince il 2° Concorso Corale “Celestino Zonca”

La valutazione dei cori è stata affidata a una giuria qualificata, presieduta dal celebre compositore e direttore Marco Maiero, affiancato da Sonia Spinello, Ugo Cismondi, Enrico Di Maira e Luca Boni.

La città di Sesto Calende ha vissuto una serata di musica e coralità di altissimo livello con la seconda edizione del Concorso per cori amatoriali polivocali “Celestino Zonca – Città di Sesto Calende”, svoltasi sabato 27 settembre 2025 nella suggestiva cornice dell’Abbazia di San Donato.

Ad aggiudicarsi il primo posto è stato il Coro Anemone di Ispra, diretto dal Maestro Cesare Castiglioni, una formazione tutta al femminile composta da voci provenienti da diversi Paesi europei. La giuria ha premiato la qualità vocale, l’armonia d’insieme e l’intensità interpretativa che hanno caratterizzato la loro esibizione.

Il secondo posto è andato al Coro Ai Preat di Busto Arsizio, diretto dal Maestro Marco Puricelli, mentre al terzo posto si è classificato il Coro di Uri (Sassari), guidato dal Maestro Marco Lambroni. La menzione speciale è stata assegnata al Coro Voci del Rosa di Busto Arsizio, diretto dal Maestro Pasqualino Sementa, per la particolare sensibilità artistica espressa in gara.

Una giuria d’eccellenza per un concorso in crescita

La valutazione dei cori è stata affidata a una giuria qualificata, presieduta dal celebre compositore e direttore Marco Maiero, affiancato da Sonia Spinello, Ugo Cismondi, Enrico Di Maira e Luca Boni. Il concorso ha visto la partecipazione di cinque cori finalisti selezionati da tutta Italia e dalla Svizzera, offrendo al pubblico un variegato mosaico di stili e tradizioni corali.

Un evento dedicato a Celestino Zonca

Il concorso è dedicato a Celestino Zonca, fondatore e storico direttore del Coro Alpino Sestese, nonché organista per oltre sessant’anni presso l’Abbazia di San Donato. La manifestazione intende onorarne la memoria e proseguire la sua eredità musicale, promuovendo la coralità amatoriale come esperienza artistica e comunitaria.

Sinergia tra cultura e territorio

L’iniziativa è stata organizzata dal Coro Alpino Sestese, con il patrocinio e il contributo del Comune di Sesto Calende, in collaborazione con la Pro Loco, la Comunità Pastorale Sant’Agostino, l’Associazione Pensionati Sestesi e con il sostegno di sponsor privati.

L’evento ha richiamato numerosi spettatori, confermando la capacità della coralità di essere non solo cultura ma anche veicolo di promozione territoriale e turistica.

Un appuntamento destinato a diventare tradizione

Dopo il successo della prima edizione nel 2022 e la positiva esperienza di quest’anno, il concorso “Celestino Zonca” punta a diventare un appuntamento fisso nel panorama musicale lombardo e nazionale, capace di richiamare cori e appassionati da diverse regioni e dall’estero.

