Motta Visconti in festa con la 48ª Sagra del Fungo Porcino

Il programma si apre sabato 27 settembre con la risottata in piazza Leonardo da Vinci, a partire dalle ore 19. Domenica 28 spazio alle bancarelle con prodotti tipici del territorio.

Profumo di tradizione e gusto autentico tornano a Motta Visconti con la Sagra del Fungo Porcino, giunta quest’anno alla sua 48ª edizione. Da venerdì 26 a domenica 28 settembre il paese si animerà con tre giornate di festa, tra buon cibo, musica, incontri culturali e tante occasioni di ritrovo.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà ancora una volta via Borgomaneri, con attività commerciali e punti ristoro pronti ad accogliere i visitatori. Ma la sagra coinvolgerà l’intero centro cittadino: negozi aperti, cortili e scorci caratteristici faranno da cornice a sfilate, presentazioni di libri ed eventi ricreativi, trasformando Motta in un grande salotto all’aperto.

Il programma si apre sabato 27 settembre con la risottata in piazza Leonardo da Vinci, a partire dalle ore 19, appuntamento ormai irrinunciabile per i mottesi e non solo. Domenica 28 spazio alle bancarelle con prodotti tipici del territorio, ai negozi aperti e alla cultura: alle 10.30, infatti, in biblioteca è in programma la presentazione del libro Arrendersi mai.

Tra le proposte gastronomiche di sabato e domenica non mancheranno i piatti simbolo della sagra: crespelle ai funghi porcini e scaloppine ai funghi porcini, vere delizie per il palato.

Una tradizione che si rinnova, portando con sé il sapore dell’autunno e il calore della comunità.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!