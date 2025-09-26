La fontana e la statua di San Francesco

Riprendendo le parole del sindaco Fabrizio Allevi “Un momento di rinascita e gratitudine. Un’occasione per riaffermare il valore della bellezza, della storia e della spiritualità che ci legano come comunità”.

Riprendendo le parole del sindaco Fabrizio Allevi “Un momento di rinascita e gratitudine. Un’occasione per riaffermare il valore della bellezza, della storia e della spiritualità che ci legano come comunità”. Nella domenica della Festa Patronale di Turbigo (21 settembre), ecco infatti, la presentazione ufficiale alla cittadinanza del restauro della fontana e della statua di San Francesco in piazza San Francesco. “Un intervento certamente importante realizzato grazie a un finanziamento complessivo di oltre 90 mila euro, ottenuto nell’ambito del Distretto del Commercio grazie al sostegno di Regione Lombardia, che ha riguardato accanto a questo intervento anche il posizionamento di alcune telecamere di videosorveglianza in centro paese e di un pannello informativo in via Plati, oltre ad un progetto di arredo urbano in particolare per bar, ristoranti e attività commerciali”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!