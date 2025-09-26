meteo-top

Lavori finiti in piazza Vittorio Emanuele

Praticamente conclusi i lavori di riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele a Malvaglio. Adesso si attende la data dell’inaugurazione.
Malvaglio - Piazza Vittorio Emanuele

Praticamente conclusi i lavori di riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele a Malvaglio. Adesso si attende la data dell’inaugurazione, ma intanto un appello da parte dell’Amministrazione comunale alla cittadinanza: “Mi raccomando abbiate cura del nuovo spazio pubblico, evitando di sporcare o danneggiare ciò che è appena stato riqualificato. Ai padroni dei nostri ‘amici a 4 zampe’, invece, chiediamo il rispetto delle più elementari norme di igiene urbana, raccogliendo le deiezioni dei propri animali”.

