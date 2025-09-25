La fiaccolata casatese

Erano circa 35 i partecipanti che, con entusiasmo e spirito di condivisione, sono partiti dal Santuario della Madonna di Graglia per portare la luce fino in paese.

Dopo la bella, e sempre partecipata, cena in strada, per i giovani e ragazzi di Casate a settembre vi è un’altra tradizione che si rinnova sempre con grande entusiasmo: la fiaccolata. Erano circa 35 i partecipanti che, con entusiasmo e spirito di condivisione, sono partiti dal Santuario della Madonna di Graglia per portare la luce lungo le strade del paese. Un cammino semplice ma carico di significato: la fiaccola, passata di mano in mano, ha illuminato i volti dei ragazzi, testimoniando la bellezza di ritrovarsi insieme nella fede.

