Piscina: lavori alla vasca interna

La piscina comunale di Cuggiono ha dovuto affrontare un imprevisto alla ripresa delle attività dopo l’estate. Durante i controlli di routine, infatti, è stata rilevata una leggera perdita nella vasca interna che ha costretto la gestione a sospendere temporaneamente l’utilizzo dell’impianto.

Gli accertamenti hanno evidenziato come la parte più vecchia della struttura – quella in resina, utilizzata come isolante verso il cemento – fosse ormai ammalorata. Sotto il telo in pvc, inoltre, si era creata condensa: un problema che, a contatto con il cemento, rischiava di compromettere in maniera più grave la vasca negli anni a venire. Da qui la decisione di non limitarsi a un intervento “tampone”, ma di procedere in maniera radicale.

La vecchia vetroresina è stata quindi rimossa e sostituita con prodotti più moderni e resistenti, in grado di garantire una nuova impermeabilizzazione. Nei prossimi giorni verrà posato un nuovo telo, così da restituire piena funzionalità alla vasca e poter riprendere regolarmente le attività.

"Se avessimo scelto di aprire comunque, tra qualche anno ci saremmo trovati davanti a un problema molto più grave", spiegano dalla gestione. Per questo motivo, la piscina resterà chiusa per tutto il mese di settembre. Gli abbonati e gli iscritti ai corsi non perderanno nulla: verrà infatti riconosciuto un credito per il periodo di fermo, mentre le attività dei corsi sono state riprogrammate dall’11 ottobre. L’idea è quella di consentire già nei giorni precedenti una riapertura graduale con il nuoto libero.

Un intervento importante, che si aggiunge ai lavori di efficientamento energetico realizzati, in collaborazione con il Comune, lo scorso anno.

