Il PASM entrerà inoltre a far parte della rete dei parchi regionali lombardi, favorendo sinergie e scambio di buone pratiche con le altre realtà.

Oggi, presso la Sala Solesin di Regione Lombardia, la Comunità del Parco Agricolo Sud Milano ha eletto Andrea Checchi come nuovo presidente. Geologo di formazione, già sindaco di San Donato Milanese, Checchi porta con sé una lunga esperienza amministrativa e competenze tecniche maturate nel settore edilizio.

Come annunciato da Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia, il Parco potrà contare su circa 300 metri quadri di uffici nella sede di Palazzo Lombardia, presso piazza Città di Lombardia 1, a Milano: al momento dell’insediamento nei nuovi spazi saranno subito operativi nove dipendenti più il presidente, a conferma della volontà di Regione di rafforzare la collaborazione istituzionale.

Il PASM entrerà inoltre a far parte della rete dei parchi regionali lombardi, favorendo sinergie e scambio di buone pratiche con le altre realtà.

“Con l’elezione di Andrea Checchi alla presidenza del Parco Agricolo Sud Milano si apre una fase nuova e importante – ha dichiarato l’assessore Comazzi –. Checchi è una persona che conosce bene il territorio e le sue dinamiche: la sua guida sarà preziosa per rendere il Parco non solo un presidio di tutela ambientale ma anche un modello di sviluppo sostenibile, che unisce esigenze agricole, ambientali e comunitarie.

Il nostro obiettivo – ha proseguito - è dare risposte rapide e concrete ai sindaci del Parco e agli agricoltori, componente fondamentale della sua comunità. Regione Lombardia sarà al fianco del Parco con risorse, supporto tecnico e strumenti normativi per valorizzare le aree rurali, contrastare il consumo di suolo e promuovere biodiversità e paesaggio, anche in ottica di sviluppo turistico.

Con il contributo di tutti gli attori coinvolti potremo rafforzare il Parco Agricolo Sud Milano come bene comune, patrimonio dei milanesi e di tutti i lombardi”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!