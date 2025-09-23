meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno 15°
Mar, 23/09/2025 - 22:50

data-top

martedì 23 settembre 2025 | ore 23:30

Un weekend di dolcezza a Cuggiono con il “Chocolate Festival”

Per due giorni, la storica villa ospiterà una mostra mercato dedicata ai prodotti artigianali, dove si potranno scoprire e acquistare golosità uniche.
Cuggiono - Un momento della festa del Cioccolato

Ci sono appuntamenti che fanno gola a tutti, grandi e piccoli. È il caso del “ChocoMoments – Fabbrica del Cioccolato”, meglio conosciuto come Cuggiono Chocolate Festival, che sabato 27 e domenica 28 settembre trasformerà l’Aia di Villa Annoni in un vero paradiso per gli amanti del cioccolato.

Per due giorni, la storica villa ospiterà una mostra mercato dedicata ai prodotti artigianali, dove si potranno scoprire e acquistare golosità uniche. Ma non è tutto: il festival sarà anche un’occasione per imparare e divertirsi. I bambini, ad esempio, potranno entrare nella Fabbrica del Cioccolato (dalle 15.30 alle 17.30), un laboratorio gratuito pensato per loro, mentre gli adulti avranno la possibilità di partecipare a vere e proprie lezioni di cioccolato con i maestri pasticceri (sabato e domenica dalle 10 alle 12, su prenotazione).

Il programma è ricco di eventi speciali: sabato pomeriggio alle 15 ci sarà lo show cooking “Come nasce una Sacher”, alle 18 la sfida con una tavoletta da record, mentre domenica alle 15 sarà presentata la Pralina di Cuggiono, realizzata con un ingrediente del territorio.

Un’occasione da non perdere per vivere Villa Annoni in modo diverso, tra profumi, assaggi e curiosità, in un’atmosfera che unisce tradizione, artigianato e convivialità. Perché, si sa, davanti al cioccolato è impossibile non sorridere.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

La Sagra del Baragioeu
Cuggiono - Vendemmia del Baragioeu 2025
La Sagra, che si svolgerà sabato e domenica, celebra un vino popolare dalle profonde radici contadine: molti i momenti culturali, gastronomici e di festa da vivere a Villa Annoni.
Un settembre di eventi e tradizioni
Bernate Ticino - Un momento di una regata storica
Dalla processione e la regata sul Naviglio a Bernate Ticino alla Sagra del Baragioeu di Cuggiono, alle feste a Castano Primo, Corbetta e Cusago: tanti eventi tra tradizione, sapori e musica.
Un luglio di feste
Cuggiono - La 'Notte dei Lumi' (Foto d'archivio)
Numerosi eventi per trascorrere serate in compagnia all’insegna del sano divertimento passando dalle feste nei borghi più suggestivi del territorio.

Invia nuovo commento