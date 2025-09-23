Un weekend di dolcezza a Cuggiono con il “Chocolate Festival”

Per due giorni, la storica villa ospiterà una mostra mercato dedicata ai prodotti artigianali, dove si potranno scoprire e acquistare golosità uniche.

Ci sono appuntamenti che fanno gola a tutti, grandi e piccoli. È il caso del “ChocoMoments – Fabbrica del Cioccolato”, meglio conosciuto come Cuggiono Chocolate Festival, che sabato 27 e domenica 28 settembre trasformerà l’Aia di Villa Annoni in un vero paradiso per gli amanti del cioccolato.

Per due giorni, la storica villa ospiterà una mostra mercato dedicata ai prodotti artigianali, dove si potranno scoprire e acquistare golosità uniche. Ma non è tutto: il festival sarà anche un’occasione per imparare e divertirsi. I bambini, ad esempio, potranno entrare nella Fabbrica del Cioccolato (dalle 15.30 alle 17.30), un laboratorio gratuito pensato per loro, mentre gli adulti avranno la possibilità di partecipare a vere e proprie lezioni di cioccolato con i maestri pasticceri (sabato e domenica dalle 10 alle 12, su prenotazione).

Il programma è ricco di eventi speciali: sabato pomeriggio alle 15 ci sarà lo show cooking “Come nasce una Sacher”, alle 18 la sfida con una tavoletta da record, mentre domenica alle 15 sarà presentata la Pralina di Cuggiono, realizzata con un ingrediente del territorio.

Un’occasione da non perdere per vivere Villa Annoni in modo diverso, tra profumi, assaggi e curiosità, in un’atmosfera che unisce tradizione, artigianato e convivialità. Perché, si sa, davanti al cioccolato è impossibile non sorridere.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!