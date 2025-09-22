meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole discontinue 19°
Lun, 22/09/2025 - 17:50

data-top

lunedì 22 settembre 2025 | ore 18:04

Ezio e Luigia: 60 anni insieme

Un’unione solida, iniziata il 18 settembre 1965, che ha saputo resistere al tempo e alle difficoltà, mantenendo intatti l’affetto e la complicità.
Villa Cortese - Ezio e Luigia, 60 anni insieme

La Casa Famiglia del Gruppo Sodalitas ha festeggiato questa settimana un traguardo straordinario: il 60° anniversario di matrimonio dei coniugi Ezio e Luigia.
Un’unione solida, iniziata il 18 settembre 1965, che ha saputo resistere al tempo e alle difficoltà, mantenendo intatti l’affetto e la complicità. Oggi, Ezio è residente in RSA e Luigia ospite del Centro Diurno Integrato, ma insieme continuano a testimoniare quotidianamente il valore di un amore duraturo.

La celebrazione, organizzata con cura dal personale e dagli ospiti del CDI, è stata accompagnata da sorrisi, ricordi e musica.
«Il loro anniversario non è solo una festa privata, ma un messaggio per tutti noi: l’amore vero non è perfetto, ma è costante, paziente e generoso. A Ezio e Luigia va il nostro più sincero augurio, con la speranza che il loro esempio possa ispirare anche le generazioni future», ha dichiarato il Presidente di Sodalitas, Lorenzo Pobbiati.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Attraversamento rialzato
Villa Cortese - SP 12
Nell'ambito di un piano attuativo in via Einstein è stato previsto un attraversamento pedonale rialzato tra le vie Circonvallazione.
Incendio in un appartamento
Villa Cortese - Incendio 9 luglio 2025
Dodici famiglie sono state evacuate dai vigili del fuoco in seguito ad un incendio scoppiato in un appartamento nel comune di Villa Cortese in via Alberto da Giussano.
Nuovi attraversamenti pedonali
Villa Cortese - Progetto di attraversamento pedonale rialzato
L'amministrazione comunale spinge sugli attraversamenti pedonali rialzati e sui rallenatori di velocità per potenziare la sicurezza in due punti del paese.

Invia nuovo commento