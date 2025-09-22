Ezio e Luigia: 60 anni insieme

Un’unione solida, iniziata il 18 settembre 1965, che ha saputo resistere al tempo e alle difficoltà, mantenendo intatti l’affetto e la complicità.

La Casa Famiglia del Gruppo Sodalitas ha festeggiato questa settimana un traguardo straordinario: il 60° anniversario di matrimonio dei coniugi Ezio e Luigia.

Un’unione solida, iniziata il 18 settembre 1965, che ha saputo resistere al tempo e alle difficoltà, mantenendo intatti l’affetto e la complicità. Oggi, Ezio è residente in RSA e Luigia ospite del Centro Diurno Integrato, ma insieme continuano a testimoniare quotidianamente il valore di un amore duraturo.

La celebrazione, organizzata con cura dal personale e dagli ospiti del CDI, è stata accompagnata da sorrisi, ricordi e musica.

«Il loro anniversario non è solo una festa privata, ma un messaggio per tutti noi: l’amore vero non è perfetto, ma è costante, paziente e generoso. A Ezio e Luigia va il nostro più sincero augurio, con la speranza che il loro esempio possa ispirare anche le generazioni future», ha dichiarato il Presidente di Sodalitas, Lorenzo Pobbiati.

