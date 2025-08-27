Attraversamento rialzato

Nell'ambito di un piano attuativo in via Einstein è stato previsto un attraversamento pedonale rialzato tra le vie Circonvallazione.

Il punto è di quelli particolarmente critici. Da qui, per il comune di Villa Cortese, la necessità di razionalizzarne la velocità di percorrenza per garantire un supplemento di sicurezza. Nell'ambito di un piano attuativo in via Einstein è stato previsto un attraversamento pedonale rialzato tra le vie Circonvallazione e dell'Industria e in corrispondenza della zona il comune ha deciso di limitare il transito a un massimo di trenta chilometri orari. La giunta villacortesina conta così di rendere quel tratto particolarmente tranquillo sia per i conducenti di veicoli che per i pedoni.

