Un doppio viaggio tra cultura e natura

Un vero e proprio paradiso per bibliofili e lettori, che avranno la possibilità di incontrare i migliori librai provenienti da Milano e non solo.

Un appuntamento che ormai è diventato tradizione, un’occasione che ogni anno richiama appassionati, collezionisti e semplici curiosi. Domenica 21 settembre Villa Annoni apre ancora una volta i suoi spazi nobiliari alla 17ª edizione di “Libraria”, la mostra-mercato dedicata a libri rari, fuori commercio e d’occasione.

Un vero e proprio paradiso per bibliofili e lettori, che avranno la possibilità di incontrare i migliori librai provenienti da Milano e non solo, sfogliando volumi introvabili, prime edizioni e piccoli tesori che custodiscono storie e memorie.

Come da tradizione, l’iniziativa dialoga con un’altra rassegna molto amata: “Essere Terra”, la giornata dedicata al biologico e all’agricoltura contadina, che animerà chiostri e cortili della villa con produttori locali, degustazioni e momenti di confronto. Un legame che non è solo simbolico: se “Libraria” invita a coltivare la mente attraverso la lettura, “Essere Terra” ricorda l’importanza di coltivare la terra con rispetto e consapevolezza.

Dalle 9 alle 18, con ingresso libero e continuato, i visitatori potranno così vivere un doppio percorso: tra le pagine e tra i sapori, tra cultura e natura, tra passato e futuro. Un’occasione preziosa per ritrovarsi, condividere passioni e scoprire come, davvero, anche la mente è un campo da coltivare.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!