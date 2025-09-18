meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno 19°
Gio, 18/09/2025 - 22:50

data-top

giovedì 18 settembre 2025 | ore 23:09

“Fumetto & Cinema”: un viaggio tra nuvole parlanti e grande schermo

A guidare il pubblico in questo viaggio tra balloon, sceneggiature e sequenze cinematografiche saranno Maurizio Carnago e Gianluca Cormani.
Turbigo - “Fumetto & Cinema”, locandina 2025

Un pomeriggio speciale per chi ama le storie, quelle che si leggono tra le vignette e quelle che prendono vita sul grande schermo. Sabato 20 settembre, alle ore 16.30, la Biblioteca Civica di Turbigo ospiterà l’iniziativa “Fumetto & Cinema”, un incontro pensato per intrecciare due linguaggi che da sempre dialogano tra loro: quello del fumetto e quello del cinema.

A guidare il pubblico in questo viaggio tra balloon, sceneggiature e sequenze cinematografiche saranno Maurizio Carnago e Gianluca Cormani, due appassionati ed esperti che accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle storie nate con un “gusto fumettistico” e pensate per lo schermo, con uno sguardo particolare al mondo della fantascienza.

L’appuntamento si annuncia come un’occasione non solo per conoscere meglio i legami tra fumetto e cinema, ma anche per condividere passioni comuni e stimolare nuove curiosità. Dalle grandi saghe che hanno segnato l’immaginario collettivo ai piccoli capolavori nascosti, la serata sarà un invito a guardare con occhi diversi sia le tavole illustrate sia le pellicole che tutti conosciamo.

L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca Civica di Turbigo (mail: biblioteca [dot] civica [at] comune [dot] turbigo [dot] mi [dot] it
, tel. 0331 891175) o seguire la pagina Instagram @biblioturbigo

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Conosciamo... i fumetti
TURBIGO - Volantino Gruppo Fumetti 2024.jpg
Una serata dedicata ai fumetti: sabato 21 settembre un incontro per appassionati e... nuovi incuriositi al mondo dei comics e manga in biblioteca comunale.
'Turbigo in gioco'
Turbigo in gioco 2024
Promosso dall'assessorato alla cultura del comune di Turbigo, l'evento 'Turbigo in gioco' è pronto a partire. Appuntamento domenica 9 giugno 2024 dalle 14 alle 19 presso la Biblioteca Civica.
Gli 'Echi manzoniani' a Turbigo
Turbigo / Eventi - La locandina della mostra
Alessandro Manzoni e il territorio dell'Alto Milanese. La mostra itinerante 'Echi manzoniani nel nostro territorio', promossa dal Centro studi territoriali Athene noctua è arrivata anche a Turbigo.

Invia nuovo commento