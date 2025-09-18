“Fumetto & Cinema”: un viaggio tra nuvole parlanti e grande schermo

A guidare il pubblico in questo viaggio tra balloon, sceneggiature e sequenze cinematografiche saranno Maurizio Carnago e Gianluca Cormani.

Un pomeriggio speciale per chi ama le storie, quelle che si leggono tra le vignette e quelle che prendono vita sul grande schermo. Sabato 20 settembre, alle ore 16.30, la Biblioteca Civica di Turbigo ospiterà l’iniziativa “Fumetto & Cinema”, un incontro pensato per intrecciare due linguaggi che da sempre dialogano tra loro: quello del fumetto e quello del cinema.

A guidare il pubblico in questo viaggio tra balloon, sceneggiature e sequenze cinematografiche saranno Maurizio Carnago e Gianluca Cormani, due appassionati ed esperti che accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle storie nate con un “gusto fumettistico” e pensate per lo schermo, con uno sguardo particolare al mondo della fantascienza.

L’appuntamento si annuncia come un’occasione non solo per conoscere meglio i legami tra fumetto e cinema, ma anche per condividere passioni comuni e stimolare nuove curiosità. Dalle grandi saghe che hanno segnato l’immaginario collettivo ai piccoli capolavori nascosti, la serata sarà un invito a guardare con occhi diversi sia le tavole illustrate sia le pellicole che tutti conosciamo.

L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca Civica di Turbigo (mail: biblioteca [dot] civica [at] comune [dot] turbigo [dot] mi [dot] it

, tel. 0331 891175) o seguire la pagina Instagram @biblioturbigo

