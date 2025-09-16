L'Oratorio non si ferma: iniziano le feste

Dopo la lunga estate 'Toc Toc' inizia il nuovo anno oratoriano: si parte con la grande fiaccolata prevista sabato 20 settembre: partenza da Ghiffa e arrivo in Oratorio per le ore 21.

Otto settimane di Oratorio estivo, oltre a vacanze e pellegrinaggi, e circa 400 iscritti,... La lunga estate dell’Oratorio San Giovanni Bosco non si ferma e guarda già alle prossime iniziative: lo scorso sabato la festa del Milan Club con i Lions; sabato 20 settembre l’arrivo della fiaccolata da Ghiffa con serata con musica dal vivo (inizio alle ore 19 con il punto ristoro, giochi e gonfiabili per i bambini); sabato 27 e domenica 28 settembre la grande festa di inizio anno oratoriano. Tante proposte per bambini, ragazzi e famiglie.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!