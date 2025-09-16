meteo-top

L'Oratorio non si ferma: iniziano le feste

Dopo la lunga estate 'Toc Toc' inizia il nuovo anno oratoriano: si parte con la grande fiaccolata prevista sabato 20 settembre: partenza da Ghiffa e arrivo in Oratorio per le ore 21.
Cuggiono - Aquilone in Oratorio

Otto settimane di Oratorio estivo, oltre a vacanze e pellegrinaggi, e circa 400 iscritti,... La lunga estate dell’Oratorio San Giovanni Bosco non si ferma e guarda già alle prossime iniziative: lo scorso sabato la festa del Milan Club con i Lions; sabato 20 settembre l’arrivo della fiaccolata da Ghiffa con serata con musica dal vivo (inizio alle ore 19 con il punto ristoro, giochi e gonfiabili per i bambini); sabato 27 e domenica 28 settembre la grande festa di inizio anno oratoriano. Tante proposte per bambini, ragazzi e famiglie.

Potrebbero interessarti anche

Adolescenti cuggionesi per Acutis
Roma - Adolescenti in piazza San Pietro per Acutis
Tra i molti pellegrini, presenti domenica in piazza San Pietro, anche un gruppo di adolescenti cuggionesi: dopo anni di incontri, preghiere, testimonianze vicini ad Acutis il giorno in cui è divenuto Santo.
La Partita della Solidarietà
Cuggiono - Paella rossonera 2018
Sabato 13 settembre una serata tra sport, sapori e sociale promossa dal Milan Club Cuggiono, Lions e ADS Ticino. Oltre lo sport, oltre il tifo,... per fare festa insieme.
Il 'Ritorno all'Oratorio'
Cuggiono - Momento del 'grazie' all'Oratorio estivo Toc Toc
Dopo il successo delle prime settimane, l’Oratorio estivo “Toc Toc” è pronto ad accogliere nuovamente bambini e ragazzi per altre due settimane di attività: spazio anche ai 'remigini'.

