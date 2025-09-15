Abbandoni di rifiuti: ecco le Guardie Ambientali

Nelle aree periferiche, ma spesso anche nelle zone più centrali: c’è purtroppo di tutto. Rifiuti abbandonati praticamente ovunque.

Nelle aree periferiche, ma spesso anche nelle zone più centrali: c’è purtroppo di tutto. Rifiuti abbandonati praticamente ovunque. In molti casi, vere e proprie discariche ‘a cielo aperto’, con materiale di vario tipo che puntualmente viene lasciato. Eccole, allora, in prima linea per prevenire e contrastare il triste fenomeno e controllare boschi, strade e le diverse aree. Sono le Guardie Ambientali d’Italia. “Diciamo che la situazione in alcune zone è abbastanza tranquilla, mentre in altre ci sono evidenti criticità - spiegano Antonio Piatti e Roberto Tacconi - L’impegno e l’attenzione da parte nostra e dei Comuni, allora, è massima, grazie anche all’ausilio delle apposite apparecchiature, quali ad esempio le fototrappole, che in molti casi sono state fondamentali per individuare i colpevoli”. Un lavoro, alla fine, a 360 gradi, per monitorare il territorio ed avere un quadro che sia sempre più preciso e aggiornato. “I rifiuti che si trovano sono ormai di qualsiasi tipo - continuano - Lana di roccia, amianto, sacchi con materiale vario, olio esausto, ecc… Il nostro intervento, quindi, consiste nel segnalare prontamente la situazione al Comune di competenza, alla Polizia locale e all’ufficio tecnico (in quelle realtà con le quali siamo in convenzione), mentre dove non c’è la convenzione informiamo il comando dei Vigili urbani, che poi provvedono a svolgere tutte le necessarie azioni”.

GUARDIE AMBIENTALI: SERVIZI CONTRO L'ABBANDONO DI RIFIUTI



