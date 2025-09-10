Adolescenti cuggionesi per Acutis

Tra i molti pellegrini, presenti domenica in piazza San Pietro, anche un gruppo di adolescenti cuggionesi: dopo anni di incontri, preghiere, testimonianze vicini ad Acutis il giorno in cui è divenuto Santo.

Roma, piazza San Pietro, gremita da decine di migliaia di fedeli provenienti da tutto il mondo, ha vissuto una giornata destinata a entrare nella storia. Domenica scorsa Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati sono stati proclamati santi da Papa Leone, due figure amate soprattutto dai giovani per la freschezza della loro fede e la radicalità della loro testimonianza.

Tra i pellegrini c’era anche un gruppo di adolescenti cuggionesi, partiti insieme al responsabile dell’Oratorio Vittorio e al parroco don Andrea Cardani. Un viaggio nato dal desiderio di condividere non solo un evento ecclesiale di portata mondiale, ma anche un’esperienza di fede e di amicizia. "Abbiamo visto ragazzi che pregavano e cantavano, famiglie intere arrivate con grande sacrificio per vivere questo momento – raccontano i giovani – e ci siamo sentiti parte di una Chiesa viva e universale".

Per loro non è stato un semplice viaggio, ma un’occasione per riscoprire quanto la santità non sia qualcosa di distante, riservata a figure irraggiungibili, ma una strada percorribile anche oggi. "Carlo e Pier Giorgio sono due ragazzi come noi – commentano – con passioni, sogni, difficoltà. Hanno vissuto la loro quotidianità con uno sguardo diverso, mettendo Dio e gli altri al centro. È questo che li ha resi santi".

Il gruppo ha partecipato alla celebrazione con grande emozione, portando nel cuore l’immagine di una piazza colma di entusiasmo e di gioia. La giornata, particolarmente intensa, ha permesso ai ragazzi anche poi di scoprire la bellezza di Roma, tra le sue piazze principali, la fontana di Trevi, il Colosseo,... per poi chiudere con il passaggio alla Porta Santa di Santa Maria Maggiore e una sosta di preghiera davanti alla tomba di Papa Francesco, che con tanta semplicità e passione ha sempre invitato i giovani a vivere il Giubileo e ha voluto Acutis e Frassati Santi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!