Tutti a fare... sport!

Una giornata che ha saputo unire energia, sorrisi e condivisione. È questo il bilancio della nuova edizione di “Let’s Sport 2025”, l’iniziativa promossa dal Comune di Inveruno, con gli Assessorati allo Sport e alla Cultura e la collaborazione delle associazioni del territorio, che sabato 7 settembre ha animato il paese con la presenza di circa 200 partecipanti.

Dal pomeriggio, con il ritrovo al Torchio e le prime prove sportive nelle vie del centro, fino alla sera, la comunità ha vissuto un vero e proprio festival dello sport. Bambini, ragazzi, adulti e famiglie hanno potuto cimentarsi in discipline diverse, provare giochi e attività, ricevere premi e soprattutto trascorrere del tempo insieme, riscoprendo il valore di muoversi e divertirsi all’aria aperta.

Il momento più atteso è stato senza dubbio la Color Run, che ha portato entusiasmo e allegria con un’esplosione di polveri colorate. A seguire tornei, esibizioni, balli di gruppo e l’estrazione dei premi hanno mantenuto alto lo spirito festoso. Alle 20.30 l’appuntamento istituzionale con la premiazione degli atleti e delle squadre che si sono distinti ha dato spazio al riconoscimento dell’impegno sportivo, mentre la tradizionale fiaccolata ha riportato tutti in piazza, simbolo di unità e appartenenza.

Gran finale con il Schiuma Party, che ha visto i più giovani scatenarsi fino a tarda sera, chiudendo la manifestazione in un’esplosione di gioia e leggerezza.

Un successo reso possibile grazie al lavoro delle associazioni sportive locali e al sostegno di “Una mano per la scuola”, che ha curato il ristoro e la cena al Torchio. “Let’s Sport 2025” si conferma così un appuntamento capace di coniugare sport, comunità e divertimento, lasciando un ricordo vivo in chi ha partecipato.

