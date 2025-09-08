Buscate e i trasporti

L’Amministrazione ha messo a disposizione un modulo online, accessibile dal sito istituzionale, in cui i cittadini possono documentare le difficoltà riscontrate nel raggiungere la scuola.

Sta per suonare la campanella di un nuovo anno scolastico e l’Amministrazione comunale di Buscate ha voluto rivolgere un augurio speciale a tutti gli studenti del paese, dai più piccoli delle primarie ai ragazzi delle superiori. Un “in bocca al lupo” che non è solo formale, ma che si accompagna a un’attenzione concreta verso uno dei temi più delicati per le famiglie: i trasporti pubblici.

«Il nostro comune non è storicamente ben messo con i trasporti – scrive il Comune in un post ufficiale – ma non ci stancheremo mai di segnalare i problemi perché possano essere presi in carico e risolti».

Per questo, l’Amministrazione ha messo a disposizione un modulo online, accessibile dal sito istituzionale, in cui i cittadini possono documentare le difficoltà riscontrate nel raggiungere la scuola di interesse con i mezzi pubblici. Se qualche istituto non fosse presente nell’elenco, è possibile indicarlo in “Altro” così da migliorare ulteriormente lo strumento.

Un modo, quindi, per raccogliere le esperienze dirette di studenti e genitori e portarle ai tavoli competenti, con l’obiettivo di rendere più sicuro, accessibile e funzionale il servizio di trasporto verso le scuole del territorio.

