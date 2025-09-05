Raccolta beni per la Palestina

"Aiutiamo le famiglie palestinesi: raccolta di beni di prima necessità". Ecco le indicazioni per la raccolta fondi.

In un momento di grande incertezza e difficoltà, vogliamo tendere una mano a chi ha perso tutto. Le famiglie palestinesi, fuggite dalla guerra e ospitate in Lombardia presso la Caritas di Bergamo, hanno bisogno del nostro aiuto per ricostruire una quotidianità serena e dignitosa. Spesso arrivano con poco o nulla, e il nostro supporto può fare una grande differenza.

Per questo motivo, abbiamo organizzato una raccolta di beni di prima necessità che andranno direttamente a sostenere queste famiglie. Ogni gesto, anche il più piccolo, è importante.

Cosa raccogliamo?

Abbiamo bisogno dei seguenti articoli, fondamentali per la vita di tutti i giorni:

Materiale scolastico: quaderni, penne, matite, astucci, zaini per permettere ai bambini di ricominciare a studiare.

Pannolini: taglia 3.

Salviettine: per l'igiene intima.

Scarpe per bambini: numeri dal 28 al 30.

Alimenti a lunga conservazione: pasta, riso, olio, biscotti, latte, farina.

Dove e quando consegnare?

Potrete lasciare i vostri doni nei seguenti punti di raccolta, attivi fino a sabato 13 settembre:

Marilena Molè Parrucchiera, Via Dante, 16

Farmacia i Tigli, Via per Canegrate, 12

Il Viaggiosauro agenzia viaggi, Via Zaroli, 48

Bottega dei Sensi Parrucchiera, Corso Sempione, 157

Quadrifoglio Erboristeria, Via Barbara Melzi, 75

