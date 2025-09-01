Rifacimento strade

Sono già realtà i lavori di miglioria delle vie Marmolada, Col di Nava e Manzoni sino al confine con il territorio di Legnano.

Senza sosta, anche in estate. L'amministrazione comunale di Canegrate ha deciso di sfruttare la stagione dedicata tradizionalmente al riposo per mettere a nuovo alcune strade del territorio cittadino. Sono già realtà i lavori di miglioria delle vie Marmolada, Col di Nava e Manzoni sino al confine con il territorio di Legnano. "Dopo la pausa estiva- precisa il comune in una nota - le opere proseguiranno con l'asfaltatura delle vie Venezia e Zara, interessate anche dai lavori di rifacimento dei marciapiedi, oltre a quelli della via XXV Maggio nel tratto compreso tra via Udine e il confine con San Giorgio su Legnano". E' in corso di esecuzione anche l'opera concernente il rifacimento delle pavimentazioni in pietra di via Milite Ignoto e piazza Matteotti. Oggetto di attenzione sono anche alcuni edifici pubblici per i quali, spiega ancora la nota del comune, "sono in corso di esecuzione le verifiche e i controlli degli impianti elettrici , idraulici e termici degli edifici scolastici".

