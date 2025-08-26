'Let’s Sport 2025': una giornata di sport, divertimento e comunità

Un’intera giornata, il 7 settembre, pensata per promuovere lo sport a 360 gradi, con prove di abilità, giochi ed esibizioni che vedranno protagonisti atleti, appassionati e famiglie.

Il paese si prepara a vivere una domenica all’insegna dell’energia, del movimento e della condivisione. Sabato 7 settembre, infatti, torna l’attesissimo appuntamento con “Let’s Sport 2025”, la manifestazione organizzata dal Comune di Inveruno – Assessorati Sport e Cultura – in collaborazione con le associazioni sportive del territorio.

Un’intera giornata pensata per promuovere lo sport a 360 gradi, con prove di abilità, giochi ed esibizioni che vedranno protagonisti atleti, appassionati e famiglie. A partire dalle ore 15, con le iscrizioni presso il Torchio, il centro cittadino si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto, dove i partecipanti potranno cimentarsi in diverse discipline e ricevere premi messi in palio per chi proverà tutte le attività.

Il programma entra nel vivo alle ore 18 con la coloratissima Color Run, una corsa non competitiva all’insegna del divertimento e dei colori. Dalle 19 spazio invece a tornei, esibizioni, balli di gruppo e all’estrazione di premi, in un mix di sport e socialità che caratterizza da sempre lo spirito della manifestazione.

Il momento istituzionale arriverà alle 20.30, quando verranno premiati atleti e squadre che si sono distinti nelle varie prove. A seguire, alle 21.30, la piazza Mercato accoglierà l’arrivo della tradizionale fiaccolata, simbolo di comunità e di unione, che farà da preludio a uno degli appuntamenti più attesi dai più giovani: alle 22, infatti, la serata esploderà con un coinvolgente Schiuma Party, perfetto per concludere in allegria una giornata ricca di emozioni.

Non mancheranno momenti conviviali: per tutta la durata della manifestazione sarà infatti possibile usufruire del servizio ristoro e della cena al Torchio, curata dall’associazione Una mano per la scuola.

“Let’s Sport 2025” si conferma così un’occasione unica per vivere insieme lo sport, rafforzare i legami comunitari e valorizzare il ruolo fondamentale delle associazioni sportive locali, che con passione e impegno rendono possibile un evento tanto atteso.

