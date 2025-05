Galleria Magenta presenta "Il vento in fiore"

Con la mostra “Il vento in fiore”, dedicata a uno dei grandi protagonisti dell’Esistenzialismo pittorico italiano, Galleria Magenta inaugura la II edizione del Memorial Germano Cattaneo, fondatore della Galleria nel 1979.

Con la mostra "Il vento in fiore", Galleria Magenta inaugura la seconda edizione del Memorial Germano Cattaneo, omaggio al fondatore della galleria, attiva dal 1979. L’esposizione è dedicata a Giancarlo Cazzaniga, figura di spicco dell’Esistenzialismo pittorico italiano, e ne ripercorre con cura l’intero percorso artistico.

La rassegna restituisce al pubblico l’intensità della ricerca di Cazzaniga, dalla sua fascinazione per il jazz alle celebri tele ispirate alle ginestre, dalle sperimentazioni giovanili alla piena maturità stilistica. Giancarlo Cazzaniga ha saputo sviluppare un linguaggio espressivo personale, fatto di segni, stratificazioni, gesti pittorici. Le sue opere non rappresentano, evocano: paesaggi interiori, emozioni sedimentate, un’introspezione profonda che affonda le radici nella fragilità umana. L’esistenzialismo, nelle sue tele, si fa pittura: come in filosofia, anche qui si esplora la condizione dell’uomo contemporaneo, il suo disincanto, i suoi limiti.

Galleria Magenta rinnova così un legame storico: fu proprio Germano Cattaneo, già nei primi anni di attività, a sostenere con convinzione il lavoro di Cazzaniga, contribuendo a diffondere tra il pubblico il linguaggio dell’Esistenzialismo pittorico, movimento nato a Milano nel secondo Dopoguerra, nutrito dalle riflessioni sulla precarietà dell’esistenza e sulle ferite del vivere.

"Il vento in fiore" è parte di un più ampio progetto espositivo: fino al 28 giugno, infatti, sarà possibile visitare anche "Vite minori", allestita nella project room della galleria, un omaggio delicato e toccante alle figure dimenticate della Battaglia di Magenta, di cui si celebra l’anniversario il 4 giugno.

Le mostre sono aperte al pubblico dal martedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Per i più appassionati – ma non si tratta di un invito esclusivo – la Galleria lancia un appuntamento da non perdere: il 31 maggio, alle ore 17, un vernissage con cocktail per meditare e lasciarsi ispirare dai colori e dal dinamismo di Cazzaniga.

