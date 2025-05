Vent'anni di Jamiroquai

Uscito originariamente nel Regno Unito il 20 giugno 2005, l’album è stato anticipato dal singolo “Feels Just Like It Should”, che ha aperto il disco e ha segnato il quarto numero uno della band nella classifica Dance USA, oltre a entrare nella Top 10 dei singoli nel Regno Unito.

In occasione del 20º anniversario dell'iconico album “DYNAMITE”, i JAMIROQUAI annunciano una riedizione speciale in uscita il 13 giugno. Il disco verrà ristampato in doppio LP su vinile color “Dynamite Smoke”, contenente l’album originale e un CD bonus con il sampler promozionale originale dell’epoca, che include versioni dei brani inedite.

Attivo il pre-order: https://jamiroquai.bio.to/Dynamite20.

“Dynamite” è il sesto album in studio della band, pubblicato dopo il successo mondiale di “A Funk Odyssey“ (2001). Tra i due dischi, i Jamiroquai hanno conquistato anche una nuova generazione di fan grazie alla hit del 1999 “Canned Heat”, diventata celebre per la scena di ballo cult del film “Napoleon Dynamite” (2004).

Uscito originariamente nel Regno Unito il 20 giugno 2005, l’album è stato anticipato dal singolo “Feels Just Like It Should”, che ha aperto il disco e ha segnato il quarto numero uno della band nella classifica Dance USA, oltre a entrare nella Top 10 dei singoli nel Regno Unito. Il video, candidato ai Grammy, mostra Jay Kay in più versioni di sé stesso, passando da un nerd a una versione più "cool", fino ad assumere l’identità di un "Candyman", un personaggio stilizzato, che fa parte della narrazione visiva del brano. Qui il video: https://www.youtube.com/watch?v=H9W9rc-P9UQ .

Come i lavori precedenti, anche “Dynamite” ha riscosso un grande successo nelle classifiche, debuttando al terzo posto. Il secondo singolo, “Seven Days in Sunny June”, ha raggiunto la Top 15 ed è stato incluso nella colonna sonora del film “Il diavolo veste Prada” (2006). Il terzo estratto, “(Don’t) Give Hate A Chance”, è stato accompagnato da un originale video animato con protagonista il celebre Buffaloman, intento a ballare con i tipici movimenti di Jay. Qui il video: https://www.youtube.com/watch?v=LHj_WC_IzFc.

Questa riedizione si inserisce nella più ampia celebrazione del catalogo dei Jamiroquai, che ha visto la ristampa in vinile di altri titoli iconici come “The Return Of The Space Cowboy”, “Travelling Without Moving”, “Emergency On Planet Earth”, “A Funk Odyssey e High Times: The Singles 1992–2006”, alcuni arricchiti da contenuti bonus.

I Jamiroquai saranno in concerto in Italia il 13 novembre all’Unipol Forum di Milano e torneranno nel Regno Unito con il tour “The Heels Of Steel” a fine anno. Info e biglietti su: www.jamiroquai.com/events.

