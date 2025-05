Un luogo di memoria, riflessione e speranza. Per tutte le vittime della guerra civile italiana e per chi ha sacrificato la propria vita per la libertà.

Un luogo di memoria, riflessione e speranza. Per tutte le vittime della guerra civile italiana e per chi ha sacrificato la propria vita per la libertà. Si chiama il ‘Giardino della Libertà’ appunto ed è stato inaugurato a Turbigo, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione. “Un’area che, come Amministrazione comunale, abbiamo fortemente voluto - ha dichiarato il sindaco Fabrizio Allevi - E in cui la memoria diventi consapevolezza e la consapevolezza, impegno”. Là in via 25 Aprile, allora, uno spazio che vuole essere di tutti: giovani, scuole e famiglie. “Per non dimenticare il passato certo, ma anche per guardare al presente e al futuro e farlo gli uni affianco agli altri - ha concluso il primo cittadino”.

MEMORIA E RIFLESSIONE: IL 'GIARDINO DELLA LIBERTÀ'



