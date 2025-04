La stagione di FollowYourPassion entra nel vivo con l’energia e il supporto di On, sponsor tecnico ufficiale, pronto a trasformare ogni gara in un’esperienza straordinaria anche attraverso la campagna SOFT WINS

On, il prestigioso brand svizzero di calzature e abbigliamento sportivo premium, insieme a Sport Alliance - Partner nella distribuzione - conferma la sua partnership con MG Sport per il circuito FollowYourPassion 2025. Un’alleanza all’insegna della qualità, nell’innovazione e della passione, pronta a rendere ogni competizione ancora più coinvolgente ed emozionante.

"Siamo entusiasti di collaborare con FollowYourPassion. Questi eventi rappresentano una piattaforma ideale per ispirare le persone a vivere lo sport con entusiasmo e determinazione" afferma Carlotta Romeo, Marketing Director di On Italia.

Anche Andrea Trabuio, Direttore Generale di MG Sport, sottolinea la forte sinergia tra i due brand: "On è sinonimo di eccellenza e innovazione nello sport. Grazie a questa partnership, porteremo il circuito FollowYourPassion a nuovi livelli, rafforzando il legame con la nostra community di atleti."

Un calendario di eventi imperdibili

Dopo il debutto dell’1 e 2 febbraio con il Bergamo Urban Night Trail e la Bergamo21, il circuito FollowYourPassion 2025 entra nel vivo in aprile con la Roma Appia Run, una delle gare simbolo della Capitale che ha già registrato il sold-out con 8.000 partecipanti. A seguire, il suggestivo scenario della Chia Sport Week in Sardegna ospiterà il ChiaTRI (Triathlon - 26 aprile) e la Chia21 (Corsa podistica - 27 aprile), con distanze per ogni livello di sfida, oltre a una gara di nuoto il 25 Aprile ad aprire un weekend all’insegna dello sport e della Community.

A maggio, l’azione si sposta a Milano: il 3 maggio l’Idroscalo sarà teatro del MilanoTRI e, al tramonto, della spettacolare Milano10K per una giornata tra Triathlon e Running. L’estate vedrà protagonista LovereTRI (29 giugno), mentre l’autunno porterà PeschieraTRI (4-5 ottobre) e due eventi clou della stagione: Monza21 e Milano21.

Monza21 e Milano21: la doppia sfida da non perdere

Il 28 settembre, l’Autodromo internazionale di Monza accoglierà gli atleti in un’esperienza unica: correre nel leggendario "tempio della velocità", sullo stesso tracciato dove si sfidano le monoposto di Formula 1. Monza21 è un’opportunità straordinaria per sentire l’adrenalina della pista e vivere ogni curva con l’emozione dei grandi campioni. Diverse le distanze: 30km, mezza maratona, 10km, 5km family run.

L’avventura proseguirà il 23 novembre nel cuore di Milano, capitale mondiale della moda e del design: la Milano21 si snoderà tra le storiche vie della città e i suoi monumenti più iconici, offrendo un’esperienza che fonde sport, cultura e lifestyle in un’unica, avvincente competizione.

Per chi cerca una sfida ancora più intensa, è disponibile l’iscrizione cumulativa Monza21 + Milano21, con la possibilità di scegliere tra le distanze da 10 km o 21,097 km per spingersi oltre i propri limiti.

SOFT WINS: il nuovo approccio alla corsa secondo On

On non si limita a performance e innovazione. Il brand sostiene il programma Right To Run, che promuove l’inclusione sociale attraverso lo sport in collaborazione con Sport Senza Frontiere, offrendo a chi è più vulnerabile l’opportunità di accedere a percorsi educativo-sportivi, promuovendo il diritto di tutti all’attività fisica.

Non solo. A Febbraio, On ha lanciato la campagna SOFT WINS, un’iniziativa che sfida la mentalità dell’iper-performance spesso associata alla corsa, promuovendo un approccio più equilibrato. La campagna celebra l'idea che ogni traguardo, grande o piccolo, meriti di essere riconosciuto, incoraggiando i runner a vivere lo sport senza pressioni eccessive.

Per trasmettere questo messaggio, On ha collaborato con Sesame Workshop, l’organizzazione non profit dietro Sesame Street, simbolo di positività e gioia. Protagonista della campagna è Elmo, una vivace mascotte di tre anni e mezzo, che con la sua curiosità e il suo entusiasmo contagioso incarna perfettamente i valori di SOFT WINS.

Insieme a Sesame Street, On promuove una visione più inclusiva della corsa, che va oltre la performance per abbracciare il piacere del movimento, la connessione con gli altri e il benessere personale.

"Sesame Street è impegnata a supportare le persone di tutte le età nel costruire resilienza e benessere emotivo" afferma Jen Ahearn di Sesame Workshop. "Questa collaborazione con On porta un messaggio positivo e accessibile a tutti."

SOFT WINS è stata lanciata in concomitanza con le Cloudsurfer 2 e la collezione Running Primavera/Estate 2025, disponibili su on.com, nel Flagship Store di Corso Vittorio Emanuele a Milano e nei negozi On di tutto il mondo. La campagna continuerà con attivazioni globali, posizionamento strategico sui principali media, oltre alla presenza costante nelle aree Expo degli eventi Triathlon e Running del Circuito FollowYourPassion.

Un anno di emozioni e sfide uniche

Il 2025 si preannuncia come un anno epico per gli amanti dello sport endurance. Grazie alla sinergia tra On e FollowYourPassion, gli atleti potranno vivere esperienze indimenticabili, tra innovazione, inclusione e passione. Un’opportunità da non perdere per chi desidera superare i propri limiti e abbracciare la vera essenza dello sport.

