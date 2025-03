Lualdi lascia la pallavolo

Al centro del campo la capitana biancorossa Giuditta Lualdi ha annunciato il suo ritiro dalla pallavolo giocata, suscitando una profonda commozione tra gli spettatori.

Momento emozionante al termine dell'incontro tra Eurotek UYBA Busto Arsizio e Wash4Green Pinerolo svoltosi oggi pomeriggio alla e-work arena. Al centro del campo la capitana biancorossa Giuditta Lualdi ha annunciato il suo ritiro dalla pallavolo giocata, suscitando una profonda commozione tra gli spettatori presenti sugli spalti. Il pubblico ha reso omaggio alla numero 8 con un caloroso abbraccio collettivo, testimoniando l'affetto e la stima nei confronti dell'atleta.

"Sono emozionatissima", ha detto Giuditta Lualdi, "questa è stata ufficialmente la mia ultima partita di pallavolo, l'ultima in questo palazzetto che amo e che è indubbiamente il più bello d'Italia, ve lo posso assicurare. Auguro a tutti di poter vivere un sogno come il mio, dico a tutti voi di non aver paura di avere il coraggio di scommettere su voi stessi: io ero qui nel 2012, l'anno del triplete, e mai avrei immaginato di giocare in questo campo, ma è successo. Grazie alla UYBA, al Presidente Giuseppe Pirola per avermi dato la possibilità tre anni fa di far parte di questa squadra, grazie alle compagne, allo staff e a tutti i tifosi, cuore di questa casa e di questa famiglia".

Giuditta Lualdi, centrale di 186 cm nata a Busto Arsizio il 13 settembre 1995, ha avuto una carriera significativa nel mondo della pallavolo. Dopo aver militato in diverse squadre è approdata alla UYBA nella stagione 2022/23, realizzando il sogno di giocare per la squadra della sua città natale.

Durante i tre anni trascorsi con la UYBA, Giuditta ha dimostrato una crescita personale e professionale notevole, contribuendo significativamente al miglioramento della squadra. Il suo impegno costante, sia in campo che fuori, l'ha resa un esempio per le compagne e un punto di riferimento per la società. Oltre alle prestazioni sportive, Lualdi si è distinta per la partecipazione attiva a iniziative sociali e benefiche sul territorio, evidenziando una sensibilità e un'attenzione particolari verso le esigenze della comunità.

In segno di gratitudine, Giuditta ha donato alla società la sua maglia da gioco in formato "scultura", simbolo del legame profondo instaurato con il club e i tifosi. La UYBA Volley ha espresso il proprio ringraziamento attraverso filmati proiettati sui maxi schermi e una scritta di 120 metri "Grazie Giuditta, capitana per sempre!", comparsa sui led luminosi dell'arena, sottolineando l'importanza del contributo di Lualdi nel corso degli anni.

La sua decisione di ritirarsi rappresenta la conclusione di un capitolo significativo per la UYBA e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di vederla giocare. L'eredità lasciata da Giuditta Lualdi sarà fonte di ispirazione per le future generazioni di pallavoliste. Grazie Giuditta, per sempre capitana!

