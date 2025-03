Promossa a pieni voti la rassegna a Peschiera Borromeo: grande successo nel primo weekend tra sapori della tradizione, spettacoli mozzafiato e solidarietà. Si replica il prossimo!

La prima parte della manifestazione ha registrato un’altissima affluenza. Durante il weekend del 28-29-30 marzo 2025, migliaia di visitatori hanno potuto gustare i piatti tipici valtellinesi e assistere a spettacoli coinvolgenti della Corte di Menelao. L'evento, che proseguirà anche il 4-5-6 aprile, si distingue non solo per la qualità della proposta enogastronomica e artistica, ma anche per il suo spirito solidale: gli organizzatori hanno donato 100 pasti gratuiti ai cittadini in difficoltà

Peschiera Borromeo (Milano), 31 marzo 2025 – La Sagra della Valtellina ha esordito nel migliore dei modi a Peschiera Borromeo, attirando un pubblico numeroso e appassionato. Durante il primo weekend della manifestazione, migliaia di visitatori hanno potuto assaporare i piatti autentici della tradizione valtellinese e lasciarsi affascinare da spettacoli di alto livello.

«Siamo estremamente soddisfatti della risposta del pubblico - dichiara Alessandro Fico, responsabile dell’organizzazione -. Vedere così tante persone riunirsi per gustare i nostri piatti e godere degli spettacoli ci riempie di orgoglio. Ma la nostra soddisfazione più grande è stata poter supportare concretamente la comunità con la donazione di 100 pasti gratuiti verso chi ne ha bisogno». Il comune di Peschiera Borromeo ha infatti ricevuto dagli organizzatori 100 voucher, del valore complessivo di 3mila euro, che ha poi a sua volta destinato ai cittadini in difficoltà economiche.

Molto apprezzata la proposta gastronomica con i classici pizzoccheri, sciatt, taroz, bresaola IGP e una selezione di formaggi tipici, il tutto accompagnato da vini di eccellenza. La palatenda coperta e riscaldata presso il Parco Borromeo (via Filzi/via Matteotti) ha garantito un'esperienza confortevole per tutti i partecipanti, che hanno potuto scegliere tra il servizio al tavolo e l’asporto.

L’intrattenimento ha regalato momenti di grande spettacolo grazie alla Corte di Menelao. Tra gli eventi di punta del primo weekend: il cabaret di Enzo Emmanuello (venerdì 28 marzo), il tributo a Vasco Rossi (sabato 29 marzo) e la magia del Mago Johnny (domenica 30 marzo). Artisti di strada, mangiafuoco, trampolieri, ballerine di burlesque, comici e performer di ogni tipo hanno animato l’area, creando un’atmosfera magica e coinvolgente.

L’evento non si ferma qui: la Sagra della Valtellina tornerà il prossimo weekend (4-5-6 aprile) con nuovi spettacoli e la stessa imperdibile offerta culinaria. Tra gli appuntamenti più attesi: il cabaret di Gianni Astone (venerdì 4 aprile), il tributo agli 883 (sabato 5 aprile) e la magia di Mister G. (domenica 6 aprile). Inoltre, le special guest Marlene Clouseau, regina del burlesque, e Norma Jean, brillante comica di stand-up comedy, sapranno stupire ed entusiasmare il pubblico.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Per assicurarsi un posto a tavola, è possibile prenotare online al sito ufficiale: https://sagradellavaltellina.it/peschiera-borromeo/.

Gli orari di apertura sono i seguenti: venerdì 19:00 – 24:00, sabato e domenica 12:00 – 15:00 e 19:00 – 24:00.

Per maggiori informazioni: WhatsApp 389 026 5550.

