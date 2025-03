Una grande staffetta simbolica in 12 tappe che da marzo a dicembre 2025 unirà tutte le province lombarde sotto il segno dello sport.

L'assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia ha partecipato questa mattina a Palazzo Marino, alla conferenza stampa di presentazione della 23esima edizione della 'Wizz Air' Milano Marathon, in programma il prossimo 6 aprile.

La maratona rientra nel palinsesto degli eventi del progetto di Regione Lombardia 'Cuori Olimpici', una grande staffetta simbolica in 12 tappe che da marzo a dicembre 2025 unirà tutte le province lombarde sotto il segno dello sport, del territorio e del futuro.

Ideato da Regione Lombardia, il progetto vuole raccontare la forza della nostra identità regionale attraverso un filo rosa – colore che richiama l’energia vitale, la connessione e l’inclusione – che collegherà idealmente le piazze, i cittadini e le eccellenze locali in un’unica narrazione condivisa.

UN FIL ROUGE CHE LEGA TUTTI I TERRITORI IN VISTA DELLE OLIMPIADI - “Milano, la provincia più internazionale della nostra regione, e la sua maratona sono protagoniste del progetto 'Cuori Olimpici' di Regione Lombardia, un percorso di avvicinamento ai Giochi di Milano Cortina 2026 che coinvolge le 12 province lombarde - ha spiegato Mazzali -. Siamo partiti con il primo dei nostri Cuori da Brescia, il secondo sarà domenica a Pavia e il terzo a Milano per la maratona. Il 12esimo Cuore sarà in Valtellina, cui lasceremo l’onore di aprire le danze olimpiche. Milano - ha proseguito l'assessore - è la vetrina di tutti i grandi eventi della Lombardia, però la nostra regione non è solo moda, design, cosmesi, ma anche sport, benessere, famiglia e in particolare bellezza. Siamo la regione con il più alto numero di siti Unesco del Paese e - ha concluso Mazzali - sappiamo attrarre il pubblico internazionale proprio con la nostra capacità di creare, produrre bellezza”.

LA WIZZAIR MILANO MARATHON - L'edizione 2025 della maratona più veloce d’Italia si terrà il prossimo 6 aprile e si prepara ad accogliere oltre 35.000 partecipanti, tra maratoneti, staffettisti e family runner, per un evento sempre più moderno e coinvolgente. Al momento è già record di iscritti: sono oltre 10 mila i runner, di cui il 55 per cento stranieri. Con un percorso ad anello di 42,195 km, rinomato per la sua scorrevolezza, la gara partirà e si concluderà nel cuore di Milano in Piazza del Duomo, animata da punti di tifo e DJ che trasformeranno la città in una vera e propria festa. Il programma ufficiale di allenamento, realizzato in collaborazione con società podistiche di tutta Italia, include due sessioni di lungo a Monza e Pavia per prepararsi al meglio all’evento. Sarà occasione imperdibile per migliorare le proprie performance in un’atmosfera degna delle più grandi maratone internazionali.

LE 12 TAPPE DEL CUORE DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI DI MILANO - CORTINA 2026 - La corsa verso le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 si accende di emozione, partecipazione e simboli condivisi con il progetto Cuori Olimpici.

Di seguito le tappe del viaggio.

9 marzo BRESCIA 'BAM - Brescia Art Marathon'

L’iniziativa comprende percorsi di tre diverse distanze (42km, 21km, 10km) con partenze e arrivi in centro storico, percorsi completamente cittadini, scorrevoli e ben tutelati. FAMILY WALKING – 5 Km in centro storico: camminata solidale di 5 km per famiglie e i loro bambini nel cuore della città. TOMORROW RUNNERS: corsa ludico motoria per bambini delle classi IV e V della scuola primaria.

30 marzo PAVIA 'CorriBattaglia di Pavia 2025'

Corsa competitiva (inserita nel calendario regionale FIDAL) e non competitiva (aperta a tutti) sul percorso dei luoghi della Battaglia di Pavia per celebrare la ricorrenza dei 500 anni dall’evento.

5-6 aprile MILANO 'Correre insieme per la Lombardia – Milano Marathon e Family Run'

La maratona più veloce d’Italia accoglierà oltre 35.000 partecipanti. La Family Run è prevista il giorno antecedente la Milano Marathon e si snoda lungo un percorso di 3 km.

9-10-11 maggio LODI 'XIX Laus open games'

Regionali e interregionali Special Olympics di: atletica leggera, triathlon, badminton, beach volley,

ginnastica artistica e ritmica per atleti con e senza disabilità intellettiva.

17-18 maggio CREMONA 'La Grande Festa del Fiume Po'

L'evento si terrà nel suggestivo parco del fiume Po di Cremona, creando momenti di incontro, confronto, approfondimento e svago per cittadinanza e visitatori, immersi nella splendida biodiversità della riva del grande fiume.

7 giugno MANTOVA '50° MINCIOMARCIA'

Camminata non competitiva per le vie del centro di Mantova, storica stracittadina giunta quest’anno alla sua 50° edizione.

5 luglio VARESE 'È VA con il cuore'

Al Sacro Monte di Varese spettacolo diffuso con interventi musicali alla stazione di valle, alla stazione di monte della funicolare e alla terrazza sopra la statua del Mosè in cima alla Via Sacra.

Durante la giornata saranno proposti al pubblico due percorsi sportivi:

1) turistico-sportivo dal Sacro Monte di Varese alla Schiranna (lago di Varese);

2) naturalistico-sportivo del Lago di Varese.

30 agosto LECCO 'Lecco Ama la Montagna - Alla scoperta dei Piani d'Erna'

Quest’anno si celebrano i 100 anni della posa della croce sul Resegone. Saranno proposte attività alla scoperta della natura, della cultura e della storia del territorio grazie alla presenza di guide esperte.

4-7 settembre MONZA 'Monza fuori GP 2025 - Cuori Olimpici'

Monza FuoriGP è l’evento che accoglie i visitatori e gli appassionati del motorsport. Prevista l’organizzazione di tour guidati per scoprire le principali attrazioni di Monza, pensati per integrare l’esperienza del Monza Fuori GP con una dimensione culturale e turistica.

20-21 settembre BERGAMO 'Millegradini 2025'

Millegradini è un evento caratterizzato da una camminata culturale che si snoda attraverso Città Alta e Città Bassa, tramite le suggestive scalette che uniscono i due livelli della città.

8-9 novembre SONDRIO 'Sondrio città del vino - Wine trail family'

La 'Valtellina Wine Trail' è una gara che unisce sport ed enogastronomia fra i coloratissimi vigneti arroccati sui terrazzamenti dei muretti a secco e gli antichi borghi della media Valtellina, attraversando le più prestigiose cantine della Valle.

7 dicembre COMO 'Como Lake Half Marathon'

Manifestazione podistica inserita nel calendario FIDAL, a carattere agonistico e non agonistico, sulla distanza della mezza maratona.

LOMBARDIA STYLE: UN PATRIMONIO CHE RESTA - Il circuito dei 'Cuori Olimpici' si intreccia anche con 'Lombardia Style', il marchio regionale di promozione turistica che racconta al mondo l’essenza della Lombardia, fatta di qualità, innovazione e autenticità.

