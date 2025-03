La Eurotek UYBA prepara il return match

In caso di passaggio di turno, e in caso di vittoria di Chieri con Perugia (all'andata 3-0 per le piemontesi) la UYBA disputerà la semifinale (mercoledì 2, da confermare) in gara secca casalinga.

Ricominciano gli allenamenti della Eurotek UYBA Busto Arsizio: dopo il lunedì di riposo, oggi pomeriggio è in programma la prima seduta pesi, mentre da domani le farfalle riprenderanno anche le sessioni con la palla. Obiettivo della settimana è arrivare al top domenica per il ritorno della Fase 2 dei playoff Challenge per ribaltare la sconfitta per 3-2 della gara di andata con la Wash4Green Pinerolo. Alle farfalle servirà una vittoria da tre punti (3-0 o 3-1), mentre in caso di 3-2 sarà disputato il Golden set di spareggio. In caso di passaggio di turno, e in caso di vittoria di Chieri con Perugia (all'andata 3-0 per le piemontesi) la UYBA disputerà la semifinale (mercoledì 2, da confermare) in gara secca casalinga contro la vincente dello scontro tra Vallefoglia e Bergamo (all'andata 3-0 per le marchigiane). In caso di vittoria di Perugia su Chieri la UYBA si ritroverebbe direttamente in finale (gara secca in casa domenica 6 aprile, da confermare) saltando il turno di semi. In caso di sconfitta con Pinerolo la stagione della squadra biancorossa sarebbe invece terminata.

La società biancorossa chiama ancora una volta a raccolta i suoi tifosi per sostenere la squadra in questo cammino, iniziato in salita, ma che può ancora regalare gioie alla squadra bustocca: le prevendite sono aperte su https://volleybusto.vivaticket.it/ e in tutti i punti vendita Vivaticket.

