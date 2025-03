"Le aziende inclusive hanno vantaggi"

Emanuele Albertario: "L’inclusione sul posto di lavoro favorisce un ambiente più collaborativo, stimola la creatività e rafforza il senso di appartenenza dei dipendenti".

Per riflettere in modo più ampio e strutturato sul tema dell’inclusione, abbiamo intervistato Emanuele Albertario di ‘Fondazione Aurea’ che, ormai da anni, svolge un lavoro di ‘rete’ tra tessuto sociale ed imprenditoriale locale per cercare di favorire processi di sviluppo per il terzo settore: “Le aziende che adottano un modello inclusivo, non solo rispettano la normativa, ma scoprono un vantaggio competitivo significativo - ci spiega - L’inclusione sul posto di lavoro favorisce un ambiente più collaborativo, stimola la creatività e rafforza il senso di appartenenza dei dipendenti. Integrare persone con background diversi significa arricchire il tessuto aziendale con competenze, prospettive inedite e una maggiore capacità di problem-solving. Inoltre, l’impatto positivo sull’immagine aziendale è tangibile: consumatori e investitori premiano sempre più le realtà che dimostrano un impegno concreto nella responsabilità sociale. Anche l’outsourcing etico, attraverso la collaborazione con cooperative sociali, consente alle imprese di ottimizzare risorse e accedere a incentivi fiscali, coniugando efficienza e solidarietà. Un approccio che non è solo giusto, ma anche strategicamente vantaggioso”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!